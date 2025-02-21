Gloria Jeans закрывает швейную фабрику в Новошахтинске до конца февраля

Posted 21 февраля, 15:42
Published 21 февраля, 15:42
Modified 21 февраля, 15:44
Updated 21 февраля, 15:44
Напомним, что представители Gloria Jeans приняли решение оптимизировать производство, отказавшись от арендованных производственных мощностей, при этом сохранив прежние объемы выпуска одежды, обуви и аксессуаров. Производство планируют перенесли на территорию Азии.
По информации издания «Аргументы и факты Ростов-на-Дону», производство в Новошахтинске прекратит свою работу уже 28 февраля. Ранее было принято решение о закрытии еще трех предприятий: в Сальске, Шахтах и Новочеркасске. Из-за этого сотни людей остались без работы.
Ранее стало известно, что Elis Fashion Rus не будет покупать фабрики ростовской компании Gloria Jeans.