Gloria Jeans закрывает швейную фабрику в Новошахтинске до конца февраля

По информации издания «Аргументы и факты Ростов-на-Дону», производство в Новошахтинске прекратит свою работу уже 28 февраля. Ранее было принято решение о закрытии еще трех предприятий: в Сальске, Шахтах и Новочеркасске. Из-за этого сотни людей остались без работы.