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Posted 21 февраля, 15:42

Published 21 февраля, 15:42

Modified 21 февраля, 15:44

Updated 21 февраля, 15:44

Девушки в джинсах

Gloria Jeans закрывает швейную фабрику в Новошахтинске до конца февраля

21 февраля 2025, 15:42
Фото: Pxhere. Девушки в джинсах
Советская и российская компания Gloria Jeans, основанная в Ростове-на-Дону, продолжается закрывать свои швейные предприятия в Ростовской области. Теперь очередь дошла до Новошахтинска, сообщают СМИ.

Напомним, что представители Gloria Jeans приняли решение оптимизировать производство, отказавшись от арендованных производственных мощностей, при этом сохранив прежние объемы выпуска одежды, обуви и аксессуаров. Производство планируют перенесли на территорию Азии.

По информации издания «Аргументы и факты Ростов-на-Дону», производство в Новошахтинске прекратит свою работу уже 28 февраля. Ранее было принято решение о закрытии еще трех предприятий: в Сальске, Шахтах и Новочеркасске. Из-за этого сотни людей остались без работы.

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Ранее стало известно, что Elis Fashion Rus не будет покупать фабрики ростовской компании Gloria Jeans.

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#Валерия Кострова#Общество#Бизнес#Ростовская область#Новошахтинск#Производство#Работа#Последние новости Ростова на сегодня#Глория Джинс#Предприятия
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