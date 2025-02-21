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Posted 21 февраля, 14:45

Published 21 февраля, 14:45

Modified 21 февраля, 14:45

Updated 21 февраля, 14:45

Каждый третий россиянин имеет лишний вес: как фармацевтика может исправить ситуацию?

Каждый третий россиянин имеет лишний вес: как фармацевтика может исправить ситуацию?

21 февраля 2025, 14:45
Фото: Изображение Midjourney.
В России повысят доступность препаратов для борьбы с избыточным весом. Эта мера поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов онкологии.

Как сообщает newsnn.ru, производство российского лекарственного препарата на основе семаглутида осуществляется под брендом «Велгия» (в мире выпускается под торговыми марками Ozempic и Wegovy) и было запущено компанией «Промомед» в рамках программы импортозамещения. Данный препарат предназначен для людей с диабетом и избыточным весом.

Проведенные американскими учеными исследования показывают, что проблема ожирения достигла угрожающих масштабов: каждый пятый ребенок и каждый второй взрослый в США сталкиваются с этой проблемой. Применение семаглутида может спасти несколько десятков тысяч жизней в год только в США. Обеспечение доступа к таким препаратам стало важной задачей для систем здравоохранения во многих странах.

Ситуация с избыточным весом в России тоже вызывает беспокойство. Согласно официальным данным Минздрава, диагноз «ожирение» поставлен примерно 2,5 миллиона граждан. Однако фактическое число людей с данной проблемой может достигать 45 миллионов.

Эксперты характеризуют ожирение как пандемию XXI века, акцентируя внимание на его связи с увеличением смертности от инсультов, сердечных приступов и прочих серьезных заболеваний. Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профессионального образования Минздрава России, подчеркнул, что ожирение является важной социальной проблемой, оказывающей отрицательное влияние на качество жизни и приводящей к инвалидизации населения. Он также отметил необходимость повышения доступа к препаратам российского производства для борьбы с лишним весом, особенно в условиях ограничений на импорт лекарств. Аметов добавил, что такие средства могут стать ключевым инструментом в решении этой глобальной проблемы.

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