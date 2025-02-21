Каждый третий россиянин имеет лишний вес: как фармацевтика может исправить ситуацию?

Эксперты характеризуют ожирение как пандемию XXI века, акцентируя внимание на его связи с увеличением смертности от инсультов, сердечных приступов и прочих серьезных заболеваний. Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профессионального образования Минздрава России, подчеркнул, что ожирение является важной социальной проблемой, оказывающей отрицательное влияние на качество жизни и приводящей к инвалидизации населения. Он также отметил необходимость повышения доступа к препаратам российского производства для борьбы с лишним весом, особенно в условиях ограничений на импорт лекарств. Аметов добавил, что такие средства могут стать ключевым инструментом в решении этой глобальной проблемы.