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Posted 21 февраля, 13:51

Published 21 февраля, 13:51

Modified 21 февраля, 13:53

Updated 21 февраля, 13:53

Клиенты ВТБ увеличили спрос на ОМС на 20%

Клиенты ВТБ увеличили спрос на ОМС на 20%

21 февраля 2025, 13:51
По итогам 2024 года объем портфеля обезличенных металлических счетов (ОМС) в ВТБ увеличился почти на 20%. В прошлом году клиенты заключили более 190 тысяч сделок по покупке драгоценных металлов, что сказалось на общем портфеле. За 2024 год объем драгоценных металлов на ОМС увеличился на 6 тонн.

Всего в ВТБ открыто 76 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранится более 41 тонны драгоценных металлов. В 2024 году средний «чек» ОМС в сегменте массовой розницы составил 180 грамм.

«Обезличенный металлический счет — это простой способ начать формировать свой инвестиционный портфель. Высокий спрос на драгоценные металлы объясняется ростом курса. Например, за 2024 год золото в рублях подорожало более, чем на 40%. Этот металл является хорошей альтернативной инвестицией, которая позволяет в периоды мировой геополитической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать свои накопления. Серебро также выросло с 2023 года в рублях почти в 2 раза, платина — на 30%», — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

Золото остается одним из наиболее прибыльных активов: по данным Центробанка России, за 2024 год доходность по нему составила 43%, за 2023 год — 46%. Объем золота на металлических счетах в ВТБ увеличился более чем на 760 кг.

*По аналитическим данным ВТБ по состоянию на дату публикации

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