Клиенты ВТБ увеличили спрос на ОМС на 20%

«Обезличенный металлический счет — это простой способ начать формировать свой инвестиционный портфель. Высокий спрос на драгоценные металлы объясняется ростом курса. Например, за 2024 год золото в рублях подорожало более, чем на 40%. Этот металл является хорошей альтернативной инвестицией, которая позволяет в периоды мировой геополитической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать свои накопления. Серебро также выросло с 2023 года в рублях почти в 2 раза, платина — на 30%», — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.