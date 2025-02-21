Клиенты ВТБ увеличили спрос на ОМС на 20%

Posted 21 февраля, 13:51
Published 21 февраля, 13:51
Modified 21 февраля, 13:53
Updated 21 февраля, 13:53
Всего в ВТБ открыто 76 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранится более 41 тонны драгоценных металлов. В 2024 году средний «чек» ОМС в сегменте массовой розницы составил 180 грамм.
«Обезличенный металлический счет — это простой способ начать формировать свой инвестиционный портфель. Высокий спрос на драгоценные металлы объясняется ростом курса. Например, за 2024 год золото в рублях подорожало более, чем на 40%. Этот металл является хорошей альтернативной инвестицией, которая позволяет в периоды мировой геополитической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать свои накопления. Серебро также выросло с 2023 года в рублях почти в 2 раза, платина — на 30%», — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.
Золото остается одним из наиболее прибыльных активов: по данным Центробанка России, за 2024 год доходность по нему составила 43%, за 2023 год — 46%. Объем золота на металлических счетах в ВТБ увеличился более чем на 760 кг.
*По аналитическим данным ВТБ по состоянию на дату публикации