Кольцо в районе ЦГБ в Ростове наглухо встало из-за ДТП

Posted 21 февраля, 11:31
Published 21 февраля, 11:31
Modified 21 февраля, 11:33
Updated 21 февраля, 11:33
По данным сервиса, пробка простирается от пересечения проспекта Михаила Нагибина с улицей Герасименко до перекрестка Ворошиловского проспекта с улицей Максима Горького. Расстояние между участками составляет более трех километров.
Наибольшее скопление машин приходится на улицы рядом с транспортным кольцом возле Центральной городской больницы на Ворошиловском проспекте. Это — Текучева, Красноармейская, Чехова и Варфоломеева. Также большие скопления автомобилей наблюдаются на проспектах Соколова и Михаила Нагибина.
Подробной информации о самом ДТП от пользователей и оперативных служб пока нет.