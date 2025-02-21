Кольцо в районе ЦГБ в Ростове наглухо встало из-за ДТП

Наибольшее скопление машин приходится на улицы рядом с транспортным кольцом возле Центральной городской больницы на Ворошиловском проспекте. Это — Текучева, Красноармейская, Чехова и Варфоломеева. Также большие скопления автомобилей наблюдаются на проспектах Соколова и Михаила Нагибина.