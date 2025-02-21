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Posted 21 февраля, 11:31

Published 21 февраля, 11:31

Modified 21 февраля, 11:33

Updated 21 февраля, 11:33

Авто после ДТП

Кольцо в районе ЦГБ в Ростове наглухо встало из-за ДТП

21 февраля 2025, 11:31
Фото: 1MI. Авто после ДТП
Несколько улиц в центре Ростова окрасились в «бордовый» из-за аварии на кольце возле ЦГБ. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Карты».

По данным сервиса, пробка простирается от пересечения проспекта Михаила Нагибина с улицей Герасименко до перекрестка Ворошиловского проспекта с улицей Максима Горького. Расстояние между участками составляет более трех километров.

Наибольшее скопление машин приходится на улицы рядом с транспортным кольцом возле Центральной городской больницы на Ворошиловском проспекте. Это — Текучева, Красноармейская, Чехова и Варфоломеева. Также большие скопления автомобилей наблюдаются на проспектах Соколова и Михаила Нагибина.

Подробной информации о самом ДТП от пользователей и оперативных служб пока нет.

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Фото: «Яндекс. Карты»

Ранее пенсионер снес дорожный знак и врезался в дерево в смертельном ДТП в Ростовской области.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Пробки#Транспорт#Авария#Ростов#Происшествия
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