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Posted 21 февраля, 06:50

Published 21 февраля, 06:50

Modified 21 февраля, 06:52

Updated 21 февраля, 06:52

Шакал у забора

«Кормятся прямо из мусорных баков»: шакалы держат в страхе жителей Ростовской области

21 февраля 2025, 06:50
Фото: Pxhere. Шакал у забора

Жители Чертковского района жалуются на шакалов, которые кормятся из мусорок

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Эксклюзив
Шакалы терроризируют жителей Чертковского района. Они заходят в населенные пункты, кормятся на мусорных баках. За охотничий сезон с ноября 2024 года в районе было отстреляно более 60 голов шакалов и четыре волка, сообщил RostovGazeta местный житель, природоохранный активист Василий Гулин.

Эколог Алексей Лебедев рассказывает, что в Чертковском районе у него проживает много знакомых и родственников. Поэтому с ситуацией о том, как шакалы терроризируют местных жителей, он знаком не понаслышке.

«Только представьте, человек проходит мимо мусорных баков и видит, как в них кормятся шакалы. Это же кошмар! И никакая централизованная борьба с ними не ведется», — отмечает Алексей Лебедев.
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За охотничий сезон с ноября 2024 года в районе было отстреляно более 60-и голов шакалов и четыре волка
За охотничий сезон с ноября 2024 года в районе было отстреляно более 60-и голов шакалов и четыре волка. Фото: предоставил Алексей Лебедев

Спикер рассказывает, что регулированием численности шакалов и волков в Чертковском районе занимается местный житель Василий Гулин. Хуторяне называют его «природоохранным активистом».

«Он на голом энтузиазме, тратя свое время и деньги, решает эту задачу. Днем объезжает по периметру — делает засады и выкладывает приманки. А ночью выслеживает волков и шакалов», — уточняет эколог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жительница поселка Саркел в Ростовской области отбила у шакала косулю.

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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Волки#Чертковский район#Живая природа#Шакалы#Природоохранный активист#Регулирование численности
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