«Кормятся прямо из мусорных баков»: шакалы держат в страхе жителей Ростовской области

Posted 21 февраля, 06:50
Published 21 февраля, 06:50
Modified 21 февраля, 06:52
Updated 21 февраля, 06:52
Эколог Алексей Лебедев рассказывает, что в Чертковском районе у него проживает много знакомых и родственников. Поэтому с ситуацией о том, как шакалы терроризируют местных жителей, он знаком не понаслышке.
«Только представьте, человек проходит мимо мусорных баков и видит, как в них кормятся шакалы. Это же кошмар! И никакая централизованная борьба с ними не ведется», — отмечает Алексей Лебедев.
Спикер рассказывает, что регулированием численности шакалов и волков в Чертковском районе занимается местный житель Василий Гулин. Хуторяне называют его «природоохранным активистом».
«Он на голом энтузиазме, тратя свое время и деньги, решает эту задачу. Днем объезжает по периметру — делает засады и выкладывает приманки. А ночью выслеживает волков и шакалов», — уточняет эколог.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жительница поселка Саркел в Ростовской области отбила у шакала косулю.