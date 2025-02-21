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Posted 21 февраля, 12:09

Published 21 февраля, 12:09

Modified 21 февраля, 12:11

Updated 21 февраля, 12:11

Демонтаж ларьков в Ростове

Ларьки уберут из парка Горького в Ростове

21 февраля 2025, 12:09
Фото: rostov-gorod.ru. Демонтаж ларьков в Ростове
Исполняющий обязанности главы горадминистрации Ростова Александр Скрябин посетил парк Горького в центре города и поручил убрать ларьки. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Александр Скрябин выразил недовольство по поводу состояния парков в Ростове. Он пишет, что зачастую даже незначительные работы по благоустройству не выполняются.

«Это вызывает недовольство», — сообщил он.

В связи с этим Александр Скрябин сообщил, что подход к благоустройству будут постепенно менять. В частности, необходимо убрать «визуальный шум». Это коснулось ларьков на входе в парк Горького. По поручению Александра Скрябина их переместят в другое место.

В Ростове-на-Дону ужесточили правила парковки и стоянки электросамокатов
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Ранее в Ростове ужесточили правила парковки и стоянки электросамокатов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Благоустройство#Парк#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация#Александр Скрябин
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