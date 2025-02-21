Ларьки уберут из парка Горького в Ростове

Posted 21 февраля, 12:09
Published 21 февраля, 12:09
Modified 21 февраля, 12:11
Updated 21 февраля, 12:11
Александр Скрябин выразил недовольство по поводу состояния парков в Ростове. Он пишет, что зачастую даже незначительные работы по благоустройству не выполняются.
«Это вызывает недовольство», — сообщил он.
В связи с этим Александр Скрябин сообщил, что подход к благоустройству будут постепенно менять. В частности, необходимо убрать «визуальный шум». Это коснулось ларьков на входе в парк Горького. По поручению Александра Скрябина их переместят в другое место.