Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта», — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.