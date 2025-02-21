Метели и морозы до -20 накроют Ростовскую область на праздничных выходных

Posted 21 февраля, 12:35
Published 21 февраля, 12:35
Modified 21 февраля, 12:37
Updated 21 февраля, 12:37
В Ростове в начале выходных, 22 февраля, осадков не будет. Дороги покроются льдом, а северный ветер достигнет скорости 14 метров в секунду. Температура при этом опустится до -13 градусов.
По некоторым территориям региона в этот день пройдет снег, а с утра дороги покроет гололедица. Температура при этом будет колебаться от -20 до -2 градусов.
В праздничный день, 23 февраля, в Ростове пройдет снег, а температура составит -11…-4. Регион в воскресенье накроют метели. Температура ночью при этом достигнет отметки в -18 градусов, а днем — поднимется до -3.