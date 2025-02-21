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Posted 21 февраля, 12:35

Published 21 февраля, 12:35

Modified 21 февраля, 12:37

Updated 21 февраля, 12:37

Февраль в Ростове

Метели и морозы до -20 накроют Ростовскую область на праздничных выходных

21 февраля 2025, 12:35
Фото: rostovgazeta.ru. Февраль в Ростове
На выходных в Ростовской области ожидаются метели и понижение температуры до -20 градусов. Об этом рассказали синоптики.

В Ростове в начале выходных, 22 февраля, осадков не будет. Дороги покроются льдом, а северный ветер достигнет скорости 14 метров в секунду. Температура при этом опустится до -13 градусов.

По некоторым территориям региона в этот день пройдет снег, а с утра дороги покроет гололедица. Температура при этом будет колебаться от -20 до -2 градусов.

В праздничный день, 23 февраля, в Ростове пройдет снег, а температура составит -11…-4. Регион в воскресенье накроют метели. Температура ночью при этом достигнет отметки в -18 градусов, а днем — поднимется до -3.

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Ранее жителям региона рассказали, какую погоду стоит ждать в марте.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Снег#Температура#Синоптики
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