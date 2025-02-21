Настоящие головорезы и кровожадные аллигаторы: куда сходить в Ростове в эти выходные

Сестра огромная фанатка Крюкова… и сама хоккеистка в подростковой смешанной команде. Женька всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются, и что он скоро приедет и приведет их команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит. Однако Никита Крюков действительно появляется в их городе. Оказывается кумир не такой хороший как казалось, но им придется работать вместе, так как Крюков по просьбе мамы решает заняться детской командой.