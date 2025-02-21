Настоящие головорезы и кровожадные аллигаторы: куда сходить в Ростове в эти выходные

Posted 21 февраля, 09:02
Published 21 февраля, 09:02
Modified 21 февраля, 09:05
Updated 21 февраля, 09:05
В воскресенье, 23 февраля, в Ростове-на-Дону состоится юбилейный концерт Гарика Сукачева (18+). В честь 65-летия рок-музыкант отправился в тур по городам России. Фанаты лично смогут слышать драйвовые хиты, гитарно-аккардионно-трубные мотивы и проникновенную поэзию музыканта. Выступление состоится в КСК «Экспресс». Стоимость билетов варьируется от 5000 до 16000 рублей.
Также в Ростов-на-Дону с грандиозным концертом приезжает Лариса Долина (0+). Советская и российская джазовая и эстрадная певица, народная артистка РФ исполнит всеми любимые композиции «Погода в доме», «Капкан», «Ночь счастливых надежд» и многие другие. Выступление пройдет в Конгресс-холле ДГТУ. Билеты можно приобрести за 3000 — 7000 рублей.
В субботу, 22 февраля, в рамках тура «XL тур» в донской столице выступит панк-рок группа «Бригадный подряд» (16+). В 2025 году музыканты отмечают 40-летие своей концертной деятельности. Выступление будет настоящим путешествием по истории группы, наполненное эмоциями и воспоминаниями. Мероприятие состоится в Оркестровой яме. Билеты стоят 2000 — 2500 рублей.
В кинотеатрах состоялась премьера боевика, детектива «Красный шелк» (16+). Действия фильма происходят в 1927 году в Транссибирском экспрессе, в котором через всю Россию перевозят секретные документы. Бумаги могут определить будущее всего Советского Союза и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради важных документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
Также в кино можно посмотреть спортивное драмеди «Капитан Крюк» (6+). Никита Крюков — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную из-за своего неуправляемого гнева. Внезапно ему приходит сообщение от младшей сводной сестры о смерти мамы. Тогда он срывается в родной город. Приехав на родину, мужчина понимает, что с мамой все хорошо, а сестра Женька написала смс лишь для того, чтобы не прослыть вруньей.
Сестра огромная фанатка Крюкова… и сама хоккеистка в подростковой смешанной команде. Женька всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются, и что он скоро приедет и приведет их команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит. Однако Никита Крюков действительно появляется в их городе. Оказывается кумир не такой хороший как казалось, но им придется работать вместе, так как Крюков по просьбе мамы решает заняться детской командой.
В прокат вышел фильм ужасов «Абсолютный хищник» (18+). В лесах Луизианы терпит крушение небольшой пассажирский самолёт. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь мертва. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где обитают аллигаторы. У них агрессивный нрав, высокая подвижность и отменный аппетит. И кажется, уже ничто не в силах испортить им трапезу.
В субботу, 22 февраля, театр драмы имени Горького презентует постановку «Второе дыхание» (12+) по мотивам пьесы Александра Афиногенова «Машенька». Это история об учёном-историке, академике Окаёмове, который спустя пятнадцать лет после разлуки с сыном и его семьёй вновь обретает родного человека — 16-летнюю внучку Машу.
Однако режиссёр создал собственный вариант пьесы — убрав выраженные приметы времени, акцентировав внимание на семейной истории. Именно этот вариант пьесы, более современный и домашний, получит воплощение на сцене. Билеты можно купить за 400 — 1700 рублей.
А в воскресенье, 23 февраля, юные зрители смогут насладиться музыкальным спектаклем «Приключения Дюймовочки» (0+). Сказка рассказывает о крошечной девочке, которая пережила многое: похищение жабами, побег и даже совместную жизнь с кротом-женихом. Историю также украсит обилие музыкальных номеров и хулиганских штучек, которые не заставят никого скучать! Входные билеты стоят 800 — 3100 рублей.
Также в воскресный вечер можно посетить балет «Дон Кихот» (6+), созданный по мотивам одноименного романа Сервантаса. Постановка является воплощением национального колорита, переданного отдельными позами и жестами. Яркий праздничный спектакль, сочетающий в себе классический балет и характерный танец. Примечательно, что в балете был использован принцип дивертисментного чередования вставных номеров, получивший широкое распространение в практике постановок XIX века. Билеты можно приобрести за 800 — 3500 рублей.