«Нож торчит из спины!»: в Ростове мужчину забрали на скорой после нападения на улице

Полицейские сообщили, что поножовщина произошла во время конфликта двух мужчин. Один из них — 49-летний ростовчанин, ранее судимый за кражу, подделку денег и хранение наркотиков. Второй участник конфликта — 29-летний мужчина. Он ранее был судим за разбой.