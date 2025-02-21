«Нож торчит из спины!»: в Ростове мужчину забрали на скорой после нападения на улице

Posted 21 февраля, 08:20
Published 21 февраля, 08:20
Modified 21 февраля, 08:22
Updated 21 февраля, 08:22
Недавно в соцмедиа появилась информация о нападении, которое произошло в Ростове на Северном.
«Нож торчит из спины. Неизвестный напал и воткнул нож в спину мужчины на Волкова, 41/2, и скрылся», — пишет телеграм-канал «Это Ростов».
Полицейские сообщили, что поножовщина произошла во время конфликта двух мужчин. Один из них — 49-летний ростовчанин, ранее судимый за кражу, подделку денег и хранение наркотиков. Второй участник конфликта — 29-летний мужчина. Он ранее был судим за разбой.
Во время конфликта 49-летний ростовчанин получил порез руки, а затем — ударил ножом в спину своего оппонента. Последнего забрали медики на карете скорой помощи.
В данный момент правоохранители проводят проверку по данному инциденту.
Ранее в соцмедиа появилась информация о неизвестном, который достал нож и пытался напасть на ребенка с матерью.