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Posted 21 февраля, 08:20

Published 21 февраля, 08:20

Modified 21 февраля, 08:22

Updated 21 февраля, 08:22

Нож в руке

«Нож торчит из спины!»: в Ростове мужчину забрали на скорой после нападения на улице

21 февраля 2025, 08:20
Фото: 1MI. Нож в руке

Полицейские в Ростове разбираются в причинах поножовщины на Северном

На Северном Ростовчанин получил удар ножом в спину во время ссоры. Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Недавно в соцмедиа появилась информация о нападении, которое произошло в Ростове на Северном.

«Нож торчит из спины. Неизвестный напал и воткнул нож в спину мужчины на Волкова, 41/2, и скрылся», — пишет телеграм-канал «Это Ростов».

Полицейские сообщили, что поножовщина произошла во время конфликта двух мужчин. Один из них — 49-летний ростовчанин, ранее судимый за кражу, подделку денег и хранение наркотиков. Второй участник конфликта — 29-летний мужчина. Он ранее был судим за разбой.

Во время конфликта 49-летний ростовчанин получил порез руки, а затем — ударил ножом в спину своего оппонента. Последнего забрали медики на карете скорой помощи.

В данный момент правоохранители проводят проверку по данному инциденту.

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Видео: ТГ «Это Ростов». Во время конфликта 49-летний ростовчанин получил порез руки, а затем — ударил ножом в спину своего оппонента.

Ранее в соцмедиа появилась информация о неизвестном, который достал нож и пытался напасть на ребенка с матерью.

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