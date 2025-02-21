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Posted 21 февраля, 14:57

Published 21 февраля, 14:57

Modified 21 февраля, 14:59

Updated 21 февраля, 14:59

Образовательный центр и онлайн-платформа для поиска сотрудников стали партнерами

Образовательный центр и онлайн-платформа для поиска сотрудников стали партнерами

21 февраля 2025, 14:57
Фото: 1MI.
Повышение престижа профессий в сфере торговли станет главной целью сотрудничества платформы для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» и образовательного и исследовательского центра «Академия ритейла».

Уже этой весной партнеры совместно проведут чемпионат Retail Skills. Мероприятие пройдет в середине апреля на площадке ВДНХ в Москве. Сотня лучших специалистов сферы торговли будут участвовать в конкурсе по пяти направлениям: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. В рамках чемпионата будет организована конференция на тему повышения производительности в ритейле и ярмарка вакансий.

По словам управляющего директора Авито Работы Дмитрия Пучкова, сотрудничество позволит объединить компетенции компаний в области HR-технологий и ритейла. Это поможет привлечь новые кадры и повысить эффективность найма.

#Екатерина Кузьмина
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