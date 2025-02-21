Образовательный центр и онлайн-платформа для поиска сотрудников стали партнерами

Уже этой весной партнеры совместно проведут чемпионат Retail Skills. Мероприятие пройдет в середине апреля на площадке ВДНХ в Москве. Сотня лучших специалистов сферы торговли будут участвовать в конкурсе по пяти направлениям: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. В рамках чемпионата будет организована конференция на тему повышения производительности в ритейле и ярмарка вакансий.