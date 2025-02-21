«По расписанию»: политолог назвал, кого еще могут задержать на Дону после Гончарова

Политолог Михайлов заявил, что чиновников в Ростове задерживают «по расписанию»

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Задержание советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова говорит о том, что в Ростовской области продолжаются регламентные мероприятия, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.