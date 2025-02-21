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Posted 21 февраля, 12:26

Published 21 февраля, 12:26

Modified 21 февраля, 12:28

Updated 21 февраля, 12:28

Константин Рачаловский и Виктор Гончаров

«По расписанию»: политолог назвал, кого еще могут задержать на Дону после Гончарова

21 февраля 2025, 12:26
Фото: donland.ru. Константин Рачаловский и Виктор Гончаров

Политолог Михайлов заявил, что чиновников в Ростове задерживают «по расписанию»

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Эксклюзив
Задержание советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова говорит о том, что в Ростовской области продолжаются регламентные мероприятия, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по информации в СМИ, силовики задержали советника главы региона Виктора Гончарова. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

«К Гончарову есть много вопросов. Они долго накапливались, хотя информация о коррупционной деятельности встречалась в публичном пространстве. Но все спускалось с рук, пока у власти был экс-губернатор. Сейчас ситуация изменилась и советнику главы региона придется отвечать на вопросы», — отмечает Евгений Михайлов.

Политолог уверен, что задержание Гончарова — не последнее в Ростовской области.

«Регламентные задержания продолжаются. Можно считать, что уже есть расписание, по которому ведется работа», — полагает эксперт.
Стало известно, в чем подозревают советника главы Ростовской области Гончарова
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Собеседник считает, что далее уголовные дела последуют в отношении министров спорта и экономики.

«Я был уверен в этом, и сейчас остаюсь при своем мнении. К министру экономики, если он не объяснится, будут вопросы по распределению определенных субсидий. Многие его прожекты, которые он представлял от лица экс-губернатора оказались провальными. Особенно теория малых городов — территорий опережающего развития (ТОРов). Сложно сказать, что эти города сейчас опережают. Местные жители подтверждают, что ничего не изменилось — только одни обещания. Так что будем наблюдать, что последует дальше», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, в чем подозревают советника губернатора Виктора Гончарова.

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