«По расписанию»: политолог назвал, кого еще могут задержать на Дону после Гончарова

Posted 21 февраля, 12:26
Published 21 февраля, 12:26
Modified 21 февраля, 12:28
Updated 21 февраля, 12:28
Напомним, что по информации в СМИ, силовики задержали советника главы региона Виктора Гончарова. Ему вменяют превышение должностных полномочий.
«К Гончарову есть много вопросов. Они долго накапливались, хотя информация о коррупционной деятельности встречалась в публичном пространстве. Но все спускалось с рук, пока у власти был экс-губернатор. Сейчас ситуация изменилась и советнику главы региона придется отвечать на вопросы», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог уверен, что задержание Гончарова — не последнее в Ростовской области.
«Регламентные задержания продолжаются. Можно считать, что уже есть расписание, по которому ведется работа», — полагает эксперт.
Собеседник считает, что далее уголовные дела последуют в отношении министров спорта и экономики.
«Я был уверен в этом, и сейчас остаюсь при своем мнении. К министру экономики, если он не объяснится, будут вопросы по распределению определенных субсидий. Многие его прожекты, которые он представлял от лица экс-губернатора оказались провальными. Особенно теория малых городов — территорий опережающего развития (ТОРов). Сложно сказать, что эти города сейчас опережают. Местные жители подтверждают, что ничего не изменилось — только одни обещания. Так что будем наблюдать, что последует дальше», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, в чем подозревают советника губернатора Виктора Гончарова.