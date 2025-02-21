Почти 300 млн рублей выделили на ремонт улицы Малиновского в Ростове-на-Дону

Так, ремонтные работы будут проходить по улице Малиновского на отрезке от проспекта Коммунистического до улицы Доватора. Его протяженность составляет порядка 3,37 километра. Подрядчик, который будет заниматься восстановлением улицы, должен будет убрать старое дорожное покрытие, разобрать бортовые камни и тротуары, а также вывести строительный мусор, заменить чугунные люки и так далее.