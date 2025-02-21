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Posted 21 февраля, 15:44

Published 21 февраля, 15:44

Modified 21 февраля, 15:46

Updated 21 февраля, 15:46

Почти 300 млн рублей выделили на ремонт улицы Малиновского в Ростове-на-Дону

Почти 300 млн рублей выделили на ремонт улицы Малиновского в Ростове-на-Дону

21 февраля 2025, 15:44
Фото: 1MI. Почти 300 млн рублей выделили на ремонт улицы Малиновского в Ростове-на-Дону
В 2025 году в Ростове-на-Дону отремонтируют участок улицы Малиновского. На реализацию проекта понадобится 296,9 миллиона рублей. Сведения размещены на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Так, ремонтные работы будут проходить по улице Малиновского на отрезке от проспекта Коммунистического до улицы Доватора. Его протяженность составляет порядка 3,37 километра. Подрядчик, который будет заниматься восстановлением улицы, должен будет убрать старое дорожное покрытие, разобрать бортовые камни и тротуары, а также вывести строительный мусор, заменить чугунные люки и так далее.

Улицу Нансена в Ростове отремонтируют в 2025 году
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На перевозку, утилизацию мусора и все необходимые работы будет потрачено 296,9 миллиона рублей. Ремонт должен быть выполнен уже 1 августа 2025 года.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове потратят более 50 миллионов рублей.

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