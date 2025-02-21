Почти 300 млн рублей выделили на ремонт улицы Малиновского в Ростове-на-Дону

Posted 21 февраля, 15:44
Published 21 февраля, 15:44
Modified 21 февраля, 15:46
Updated 21 февраля, 15:46
Так, ремонтные работы будут проходить по улице Малиновского на отрезке от проспекта Коммунистического до улицы Доватора. Его протяженность составляет порядка 3,37 километра. Подрядчик, который будет заниматься восстановлением улицы, должен будет убрать старое дорожное покрытие, разобрать бортовые камни и тротуары, а также вывести строительный мусор, заменить чугунные люки и так далее.
На перевозку, утилизацию мусора и все необходимые работы будет потрачено 296,9 миллиона рублей. Ремонт должен быть выполнен уже 1 августа 2025 года.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове потратят более 50 миллионов рублей.