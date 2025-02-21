«Подделывают все»: косметический рынок Ростовской области заполонили фейки

Posted 21 февраля, 11:28
Published 21 февраля, 11:28
Modified 21 февраля, 11:30
Updated 21 февраля, 11:30
По мнению ростовского байера Александры Майкопской, с 2022 года рынок поддельной косметики в Ростовской области по-настоящему расцвел.
«Если раньше были распространены поделки на люксовую косметику из-за ее цены, то сейчас подделывают даже среднеценовой сегмент. Просто потому, что эти бренды вышли из официальной продажи после 2022 года», — отмечает эксперт.
Чтобы не нарваться на подделку и не жертвовать здоровьем ради красоты, байер советует внимательно выбирать место покупки косметики. Самые надежные, по ее мнению, сетевые офлайн-магазины. Там можно внимательно рассмотреть косметическое средство, проверить подлинность штрих-кода при помощи специального приложения и потребовать у продавца товарно-сопроводительную документацию.
При покупке на маркетплейсах Александра Майкопская рекомендует выбирать магазин бренда-производителя.
«Перед покупкой изучите упаковку: на ней должны быть знаки государственной регистрации, координаты и наименование производителя, состав, инструкция. Цена должна соответствовать позиционированию бренда. Если люксовая косметика стоит в 10 раз дешевле, чем заявлено на официальном сайте бренда — повод задуматься о подлинности. Дорогостоящие компоненты, проработанная упаковка и хороший маркетинг не могут стоить дешево», — заявляет байер.
Выявить подделку может и ее внешний вид — если продавец предлагает уникальный по свойствам и внешнему виду товар, который отсутствует в официальной линейке бренда или давно вышел из продажи и не был официально перезапущен, от покупки лучше отказаться.
О том, как продавцы косметики еще наживаются на жительницах Ростова читайте в большом материале RostovGazeta.