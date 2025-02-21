Прокуратура и СКР проверят инцидент с падением сосульки на женщину в Ростове

Напомним, что инцидент произошел в пятницу днем, 21 февраля, в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Женщина приехала на рынок за продуктами. Когда она проходила мимо очередного торгового павильона, на ростовчанку упала сосулька. Скорая увезла пострадавшую в больницу, после обследования и оказания необходимой помощи пациентку отпустили домой.