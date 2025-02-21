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Posted 21 февраля, 18:01

Published 21 февраля, 18:01

Modified 21 февраля, 18:03

Updated 21 февраля, 18:03

Правоохранители проверят инцидент с падением сосульки на женщину в Ростове

Прокуратура и СКР проверят инцидент с падением сосульки на женщину в Ростове

21 февраля 2025, 18:01
Фото: 1MI. Правоохранители проверят инцидент с падением сосульки на женщину в Ростове
Сотрудники прокуратуры и следственного комитета Ростовской области организовали проверки из-за травмирования жительницы Ростова-на-Дону, на которую с крыши упала сосулька. Соответствующая информация размещена на сайтах ведомств.

Напомним, что инцидент произошел в пятницу днем, 21 февраля, в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Женщина приехала на рынок за продуктами. Когда она проходила мимо очередного торгового павильона, на ростовчанку упала сосулька. Скорая увезла пострадавшую в больницу, после обследования и оказания необходимой помощи пациентку отпустили домой.

В связи с этим прокуратура организовала проверку соблюдения требований законов. А СКР по Ростовской области в свою очередь организовал доследственную проверку.

Ранее житель Ростовской области подорвался на мине, собирая металлолом.

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