Прокуратура устроила проверку после ЧП с сухогрузом в Азовском море

Напомним, что недавно возле Азова сухогруз «Павел Грабовский» с тремя тысячами тонн кукурузы получил пробоину и начал тонуть. Судно выплыло из Ростова-на-Дону и шло в город Самсун в Турции, однако быстро получило повреждения. Подробнее о происшествии читайте в материале RostovGazeta.