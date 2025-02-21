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Posted 21 февраля, 16:20

Published 21 февраля, 16:20

Modified 21 февраля, 16:24

Updated 21 февраля, 16:24

Прокуратура устроит проверку после ЧП с суднами в Азовском море

Прокуратура устроила проверку после ЧП с сухогрузом в Азовском море

21 февраля 2025, 16:20
Фото: Южная транспортная прокуратура. Прокуратура устроит проверку после ЧП с суднами в Азовском море
Сотрудники Южной транспортной прокуратуры проводят проверку исполнения законов в сфере безопасности судоходства после происшествия с сухогрузом в Азовском море, сообщает региональное ведомство.

По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законов о безопасности судоходства по фактам происшествий с судами в акватории Азовского моря при ледокольной проводке.

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Напомним, что недавно возле Азова сухогруз «Павел Грабовский» с тремя тысячами тонн кукурузы получил пробоину и начал тонуть. Судно выплыло из Ростова-на-Дону и шло в город Самсун в Турции, однако быстро получило повреждения. Подробнее о происшествии читайте в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Прокуратура#Судоходство#Транспорт#Азовское море#Проверка#Судно#Происшествия#Судоходный транспорт
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