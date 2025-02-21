Прокуратура устроила проверку после ЧП с сухогрузом в Азовском море

Posted 21 февраля, 16:20
Published 21 февраля, 16:20
Modified 21 февраля, 16:24
Updated 21 февраля, 16:24
По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законов о безопасности судоходства по фактам происшествий с судами в акватории Азовского моря при ледокольной проводке.
Напомним, что недавно возле Азова сухогруз «Павел Грабовский» с тремя тысячами тонн кукурузы получил пробоину и начал тонуть. Судно выплыло из Ростова-на-Дону и шло в город Самсун в Турции, однако быстро получило повреждения. Подробнее о происшествии читайте в материале RostovGazeta.