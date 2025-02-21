Сбер изучил цены и дисконт на ростовскую недвижимость в январе 2025 года

Можно сказать, что в реальном выражении цена квадратного метра даже снизилась. При этом расходы застройщиков росли быстрее инфляции. Так, по информации СберИндекса, зарплаты в отрасли за 2024 год выросли на 25%, средневзвешенная ставка кредитования по проектному финансированию, согласно данным Банка России, за 11 месяцев прошлого года выросла с 5,9% до 8,8%, а стоимость стройматериалов, по оценке Минстроя, увеличилась за тот же период на 11%.