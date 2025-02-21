Сбер изучил цены и дисконт на ростовскую недвижимость в январе 2025 года

Posted 21 февраля, 09:02
Published 21 февраля, 09:02
Modified 21 февраля, 09:04
Updated 21 февраля, 09:04
По данным Центра финансовой аналитики Сбера о заключенных ипотечных сделках, в январе цены на первичном рынке продолжали расти. Средняя стоимость квадратного метра по стране выросла на 0,4% и составила 171 тысячу рублей. В предыдущие месяцы специалисты также отмечали рост цен: в октябре квадратный метр квартиры в новостройке стал дороже на 0,4%, в ноябре — на 0,3%, в декабре — еще на 0,3%.
В Ростовской области рост цен оказался на среднероссийском уровне — в первый месяц 2025 года цены выросли на 0,4%. Однако стоимость квадратного метра в регионе ниже, чем в среднем по стране — 136,2 тысячи рублей. Также эксперты отметили разницу между ценой квадратного метра в сделках и объявлениях. В Ростовской области цена предложения выше на 4,3%, а в среднем по России — на 11,8%.
Цены на квартиры в новостройках продолжают расти, однако темпы роста стабилизировались и составляют 0,3–0,4% в месяц. За последние полгода (с июля 2024-го по январь 2025-го) цены выросли меньше чем на 1,5%.
Можно сказать, что в реальном выражении цена квадратного метра даже снизилась. При этом расходы застройщиков росли быстрее инфляции. Так, по информации СберИндекса, зарплаты в отрасли за 2024 год выросли на 25%, средневзвешенная ставка кредитования по проектному финансированию, согласно данным Банка России, за 11 месяцев прошлого года выросла с 5,9% до 8,8%, а стоимость стройматериалов, по оценке Минстроя, увеличилась за тот же период на 11%.
На фоне стагнации спроса (скорость продаж строящегося жилья уже полгода ниже 2%) застройщикам не удается компенсировать ценами рост своих расходов. Поэтому в ближайшем будущем возможно снижение стоимости квартир на первичном рынке в номинальном выражении. Показателем, который отражает степень уверенности продавца, является разрыв между ценой предложения и ценой сделки. Он уже второй месяц подряд незначительно растет, но остается на минимальных уровнях. Это косвенно подтверждает возможность скорого снижения цен.
Согласно данным Центра финансовой аналитики Сбера по статистике ипотечных сделок, в начале текущего года сохранилась тенденция медленного роста цен на жилье на вторичном рынке. По отношению к декабрю стоимость квадратного метра выросла на 0,6% и составляет 112,2 тысячи рублей. В Ростовской области этот показатель увеличился на 1,7%, но в номинальном выражении всё ещё ниже среднероссийского — 93,3 тысячи рублей за квадратный метр.
При этом динамика цены предложения и цены сделки на вторичном рынке меняется нестабильно. С начала 2022 года разрыв между ними остается на минимальных уровнях. Также аналитики отметили снижение спроса даже с учётом сезонного фактора. Всё это создает предпосылки для снижения цен на вторичном рынке.
Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка, отметил, что в январе квадратный метр жилья в регионе на первичном рынке стоил в среднем 136,2 тысячи рублей, на вторичном — 93,3 тысячи рублей. Данный показатель ниже, чем в среднем по России. Он добавил, что Сбер активно поддерживает строительство жилья, которое улучшает качество жизни людей и способствует развитию инфраструктуры Ростовской области. Усачёв также рассказал, что кредитный портфель банка в финансировании жилищного строительства в регионе за год вырос более чем на 30% и составляет более 94 миллиардов рублей.