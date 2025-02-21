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Posted 21 февраля, 11:35

Published 21 февраля, 11:35

Modified 21 февраля, 11:37

Updated 21 февраля, 11:37

Водителей предупредили о мощном снегопаде в Ростовской области 23 февраля

Сильный снегопад накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

21 февраля 2025, 11:35
Фото: rostovgazeta.ru. Водителей предупредили о мощном снегопаде в Ростовской области 23 февраля
Автовладельцев предупредили об ухудшении погоды на дорогах Ростовской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании «Автодор».

В компании сообщили, что ухудшение погодных условий ждёт автовладельцев в воскресенье, 23 февраля. В этот день в регионе ожидается сильный снегопад, а столбики термометров будут колебаться от -4 до -8 градусов. Такая же ситуация будет наблюдаться в Воронежской области и на Кубани.

«Автодор» пишет, что для избежания аварийных ситуаций на дорогах необходимо избегать резких маневров, а также не отвлекаться на мобильные устройства.

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Ранее синоптики предупредили ростовчан о мощном снегопаде, который оставит после себя почти 20-сантиметровый слой снега.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Транспорт#Снегопад#Дороги#Автодор
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