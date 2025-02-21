Сильный снегопад накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

В компании сообщили, что ухудшение погодных условий ждёт автовладельцев в воскресенье, 23 февраля. В этот день в регионе ожидается сильный снегопад, а столбики термометров будут колебаться от -4 до -8 градусов. Такая же ситуация будет наблюдаться в Воронежской области и на Кубани.