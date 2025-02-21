Сильный снегопад накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 21 февраля, 11:35
Published 21 февраля, 11:35
Modified 21 февраля, 11:37
Updated 21 февраля, 11:37
В компании сообщили, что ухудшение погодных условий ждёт автовладельцев в воскресенье, 23 февраля. В этот день в регионе ожидается сильный снегопад, а столбики термометров будут колебаться от -4 до -8 градусов. Такая же ситуация будет наблюдаться в Воронежской области и на Кубани.
«Автодор» пишет, что для избежания аварийных ситуаций на дорогах необходимо избегать резких маневров, а также не отвлекаться на мобильные устройства.
Ранее синоптики предупредили ростовчан о мощном снегопаде, который оставит после себя почти 20-сантиметровый слой снега.