Скрябин рассказал, почему ему не понравилось ходить по Пушкинской в Ростове

Posted 21 февраля, 12:17
Published 21 февраля, 12:17
Modified 21 февраля, 12:19
Updated 21 февраля, 12:19
Пройдясь по улице, Александр Скрябин отметил ряд недочетов. Это — провалы на тротуаре, разрушенные ступеньки, отсутствие тротуарной плитки и заваленные фонарные столбы.
«Кто будет составлять дефектную ведомость, должен смотреть не только под ноги смотреть, но и вокруг», — говорит Александр Скрябин.
В связи с этим и. о. главы горадминистрации поручил ответственным службам начинать ремонтные работы по устранению дефектов по мере их выявления, не откладывая эти задачи на потом.
Ранее стало известно, что на капитальный ремонт Ростовской филармонии выделили больше миллиарда рублей.