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Posted 21 февраля, 12:17

Published 21 февраля, 12:17

Modified 21 февраля, 12:19

Updated 21 февраля, 12:19

На Пушкинской

Скрябин рассказал, почему ему не понравилось ходить по Пушкинской в Ростове

21 февраля 2025, 12:17
Фото: rostovgazeta.ru. На Пушкинской
И.о. главы администрации Ростова Александр Скрябин прошелся по Пушкинской и отметил недостатки благоустройства улицы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Пройдясь по улице, Александр Скрябин отметил ряд недочетов. Это — провалы на тротуаре, разрушенные ступеньки, отсутствие тротуарной плитки и заваленные фонарные столбы.

«Кто будет составлять дефектную ведомость, должен смотреть не только под ноги смотреть, но и вокруг», — говорит Александр Скрябин.

В связи с этим и. о. главы горадминистрации поручил ответственным службам начинать ремонтные работы по устранению дефектов по мере их выявления, не откладывая эти задачи на потом.

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Видео: ТГ-канал Александра Скрябина. Александр Скрябин раскритиковал благоустройство Пушкинской в Ростове

Ранее стало известно, что на капитальный ремонт Ростовской филармонии выделили больше миллиарда рублей.

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#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Благоустройство#Администрация#Инцидент#Происшествия#Александр Скрябин
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