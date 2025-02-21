rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 04:27

Published 21 февраля, 04:27

Modified 21 февраля, 04:27

Updated 21 февраля, 04:27

Девушка под дождем

Снегопад или ливни? Стала известна погода на весь март 2025 года

21 февраля 2025, 04:27
Фото: master1305/freepik. Девушка под дождем

Снегопад и мощные ливни накроют Ростовскую область в марте

Мороз, солнце, поскрипывающий под ногами снег — это неизменные атрибуты февральской погоды. А чего ждать от марта в Ростовской области? Подробно рассказываем в нашем материале.

Прогноз погоды на март в Ростове

В донской столице ожидается около +4…+6 градусов в первых числах марта. Весна начнется со снегопада, переходящего в дождь. По ночам прогнозируют небольшие заморозки, от -1 до 0 градусов. Поэтому за к утру осадки наверняка превратятся в настоящий каток. Льдом будут скованы и дороги, и тротуары. Пешеходам и автомобилистам стоит быть особенно внимательными в первые дни марта.

Снег и морозы до 11 градусов накроют Ростовскую область в феврале
Узнать подробнее
Пешеходам и автомобилистам стоит быть особенно внимательными в первые дни марта
Пешеходам и автомобилистам стоит быть особенно внимательными в первые дни марта. Фото: rostovgazeta.ru

Ясный солнечный день обещают 7 марта, накануне Международного женского дня. Столбик термометра при этом останется на отметке +6 градусов днем и около -1…0 — ночью. Такая же погода сохранится в течение целой недели. Еще один солнечный день будет 14 числа. Затем небо снова затянет тучами, а через день, 16 февраля, пойдет дождь.

Мощные ливни ожидаются на протяжении пяти дней подряд, до 20 марта включительно. Воздух при этом прогреется до +7 градусов, а ночная температура не опустится ниже нуля. К началу следующей недели, 24 марта потеплеет до +9. Тучи разгонит ветер, но через пару дней они вернутся вместе с проливным дождем. Ливень будет идти с 26 по 29 марта. А в конце месяца, 31 числа, снова выглянет солнце и столбик термометра поднимется к +12 градусам.

Погода в Ростовской области в марте

Север (Шолоховский, Чертковский, Верхнедонской, Боковский районы)

В северной части региона будет самая прохладная погода. В начале месяца по ночам столбик термометра покажет около -4…-2 градусов, а днем — примерно +1…+3. Мощный снегопад, временами вперемешку с ледяным дождем, накроет муниципалитеты с 1 по 4 марта. По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем 14 числа выглянет солнце и потеплеет до +4 градусов днем. Однако через несколько дней, с 17 марта температура снова немного опустится и начнется ливень. Дождь закончится не раньше 25 числа. За это время на улице станет теплее — до +7 градусов, а к 31-му термометр покажет +10 днем и +1 — ночью.

Мощный снегопад, временами вперемешку с ледяным дождем, накроет муниципалитеты с 1 по 4 марта
Мощный снегопад, временами вперемешку с ледяным дождем, накроет муниципалитеты с 1 по 4 марта. Фото: rostovgazeta.ru

Запад (Таганрог, Матвеево-Курганский, Неклиновский районы)

В этих муниципалитетах обещают погоду примерно как в Ростове. Днем в начале месяца будет около +4…+5 градусов днем и в районе нуля — ночью. Начиная со 2 числа пойдет снег, переходящий в проливной дождь. Затем осадки вернутся 9 марта и с новой силой накроют западную часть области с 15 по 20 марта включительно. Также ливни вернутся 26 и 28 числа. За весь месяц обещают всего пять солнечных дней: 7, 24, 25, 27 и 31 марта. При этом к концу месяца температура воздуха прогреется до +10 градусов днем и до +3 — ночью.

Восток (Дубовский, Волгодонской, Цимлянский районы)

На востоке ситуация не сильно отличится. В первый же день месяца пойдет сильный снег при температуре от -2 до +4 градусов. Затем спустя сутки еще два дня будут идти дожди (3 и 4 марта). По сравнению с западом и севером региона, погоду обещают потеплее: до +6 градусов днем. По ночам вернутся заморозки, от -2 до 0. В третьей декаде марта (20-30 числа) воздух прогреется до +8 градусов, а 31 числа — даже до +11. Ночью при этом тоже будет плюсовая температура (до +3 градусов). Из 31 дня солнечными обещают быть только три: 14, 25 и 31 марта.

Человек под зонтом
Человек под зонтом. Фото: Pxhere

Юг (Песчанокопский, Егорлыкский, Сальский районы)

В южной части региона прогнозируют самую теплую погоду. В начале марта там будет от +5 до +7 градусов, а по ночам — не ниже нуля. Снега не будет вообще за весь месяц, зато обильное количество дождей гарантировано. Сильные ливни пройдут 3, 4, 18 и 19, 21, 22, 23 марта, а также сплошной чередой с 26-го по 29-е включительно. К концу месяца потеплеет до +10 градусов, а в последний день марта — до +12. Солнечные яркие дни будут 7 и 8, 25 и 31 марта. Эти муниципалитеты, к слову, единственные, где на праздник 8 марта ожидается солнце.

В среднем по всей Ростовской области в марте выпадет примерно 50 миллиметров осадков, что является 10% годовой нормы для отдельных муниципалитетов.

Ранее RostovGazeta сообщала о мощном снегопаде в конце февраля.

Читайте также:
Снег или дождь? Стал известен прогноз погоды на весь февраль в Ростовской областиСнег или дождь: стал известен прогноз погоды на Рождество в Ростовской областиЖдать ли снега? Стал известен точный прогноз погоды на январь в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Снег#Ливни#Температура#Дождь#Запад#Юг#Март#Солнечные дни#Заморозки#Восток#Север
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика