Снегопад или ливни? Стала известна погода на весь март 2025 года

Posted 21 февраля, 04:27
Published 21 февраля, 04:27
Modified 21 февраля, 04:27
Updated 21 февраля, 04:27
В донской столице ожидается около +4…+6 градусов в первых числах марта. Весна начнется со снегопада, переходящего в дождь. По ночам прогнозируют небольшие заморозки, от -1 до 0 градусов. Поэтому за к утру осадки наверняка превратятся в настоящий каток. Льдом будут скованы и дороги, и тротуары. Пешеходам и автомобилистам стоит быть особенно внимательными в первые дни марта.
Ясный солнечный день обещают 7 марта, накануне Международного женского дня. Столбик термометра при этом останется на отметке +6 градусов днем и около -1…0 — ночью. Такая же погода сохранится в течение целой недели. Еще один солнечный день будет 14 числа. Затем небо снова затянет тучами, а через день, 16 февраля, пойдет дождь.
Мощные ливни ожидаются на протяжении пяти дней подряд, до 20 марта включительно. Воздух при этом прогреется до +7 градусов, а ночная температура не опустится ниже нуля. К началу следующей недели, 24 марта потеплеет до +9. Тучи разгонит ветер, но через пару дней они вернутся вместе с проливным дождем. Ливень будет идти с 26 по 29 марта. А в конце месяца, 31 числа, снова выглянет солнце и столбик термометра поднимется к +12 градусам.
В северной части региона будет самая прохладная погода. В начале месяца по ночам столбик термометра покажет около -4…-2 градусов, а днем — примерно +1…+3. Мощный снегопад, временами вперемешку с ледяным дождем, накроет муниципалитеты с 1 по 4 марта. По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем 14 числа выглянет солнце и потеплеет до +4 градусов днем. Однако через несколько дней, с 17 марта температура снова немного опустится и начнется ливень. Дождь закончится не раньше 25 числа. За это время на улице станет теплее — до +7 градусов, а к 31-му термометр покажет +10 днем и +1 — ночью.
В этих муниципалитетах обещают погоду примерно как в Ростове. Днем в начале месяца будет около +4…+5 градусов днем и в районе нуля — ночью. Начиная со 2 числа пойдет снег, переходящий в проливной дождь. Затем осадки вернутся 9 марта и с новой силой накроют западную часть области с 15 по 20 марта включительно. Также ливни вернутся 26 и 28 числа. За весь месяц обещают всего пять солнечных дней: 7, 24, 25, 27 и 31 марта. При этом к концу месяца температура воздуха прогреется до +10 градусов днем и до +3 — ночью.
На востоке ситуация не сильно отличится. В первый же день месяца пойдет сильный снег при температуре от -2 до +4 градусов. Затем спустя сутки еще два дня будут идти дожди (3 и 4 марта). По сравнению с западом и севером региона, погоду обещают потеплее: до +6 градусов днем. По ночам вернутся заморозки, от -2 до 0. В третьей декаде марта (20-30 числа) воздух прогреется до +8 градусов, а 31 числа — даже до +11. Ночью при этом тоже будет плюсовая температура (до +3 градусов). Из 31 дня солнечными обещают быть только три: 14, 25 и 31 марта.
В южной части региона прогнозируют самую теплую погоду. В начале марта там будет от +5 до +7 градусов, а по ночам — не ниже нуля. Снега не будет вообще за весь месяц, зато обильное количество дождей гарантировано. Сильные ливни пройдут 3, 4, 18 и 19, 21, 22, 23 марта, а также сплошной чередой с 26-го по 29-е включительно. К концу месяца потеплеет до +10 градусов, а в последний день марта — до +12. Солнечные яркие дни будут 7 и 8, 25 и 31 марта. Эти муниципалитеты, к слову, единственные, где на праздник 8 марта ожидается солнце.
В среднем по всей Ростовской области в марте выпадет примерно 50 миллиметров осадков, что является 10% годовой нормы для отдельных муниципалитетов.
Ранее RostovGazeta сообщала о мощном снегопаде в конце февраля.