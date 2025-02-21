Снегопад или ливни? Стала известна погода на весь март 2025 года

На востоке ситуация не сильно отличится. В первый же день месяца пойдет сильный снег при температуре от -2 до +4 градусов. Затем спустя сутки еще два дня будут идти дожди (3 и 4 марта). По сравнению с западом и севером региона, погоду обещают потеплее: до +6 градусов днем. По ночам вернутся заморозки, от -2 до 0. В третьей декаде марта (20-30 числа) воздух прогреется до +8 градусов, а 31 числа — даже до +11. Ночью при этом тоже будет плюсовая температура (до +3 градусов). Из 31 дня солнечными обещают быть только три: 14, 25 и 31 марта.