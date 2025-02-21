СОГАЗ, мосметро и ВТБ заключили смарт-контракт на страхование городского транспорта

Posted 21 февраля, 04:00
Published 21 февраля, 04:00
Modified 3 марта, 13:08
Updated 3 марта, 13:08
Сейчас идет второй этап запуска инновационного транспорта. Трамвай проехал по городу уже более 3,2 тыс. км.
По договору страховой защитой обеспечен как сам трамвай, так и дополнительное оборудование, установленное на нем (камеры, лидары, радары).
Смарт-контракт заключен с использованием программного комплекса Банка ВТБ. При наступлении страхового случая расчет ущерба производится онлайн, а выплата страхователю направляется в течение одного дня. Контракт также предусматривает возможность в дальнейшем осуществлять расчеты в цифровых рублях.
«Смарт-контракты представляют собой революционный шаг в страховании, позволяя автоматизировать процессы, минимизировать ошибки и ускорять выплаты. Они гарантируют прозрачность и доверие между всеми участниками сделки. В сочетании с расчетами в цифровом рубле мы получаем мощный инструмент для повышения эффективности и безопасности операций, укрепляя независимость и устойчивость всей финансовой системы», — сказал Антон Устинов, председатель правления АО «СОГАЗ».
«Смарт-контракт — это компьютерный алгоритм, который самостоятельно отслеживает и обеспечивает исполнение обязательств по договору. Его подписание стало возможным благодаря соглашению между Мэром Москвы Сергеем Собяниным и первым заместителем Председателя Центрального банка России. Автоматизация документооборота позволяет быстрее исполнять условия контракта и расчетов в случае наступления страхового случая», — отметил Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.
«Банк ВТБ представляет программный комплекс, который кардинально меняет процесс реализации всех этапов заключения сделок. Технология автоматизирует все шаги и применима в абсолютно разных бизнес-задачах и процессах организаций всех отраслей. Сочетание данного решения с цифровым рублем открывает новые возможности для бизнеса: теперь перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое. Больше не имеет значения, в каком банке открыт счет и есть ли средства именно на нем в момент наступления страхового случая, главное — наличие счета цифрового рубля и средств на нем», — прокомментировал Виталий Сергейчук, член правления банка ВТБ.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.