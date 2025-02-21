СОГАЗ, мосметро и ВТБ заключили смарт-контракт на страхование городского транспорта

«Банк ВТБ представляет программный комплекс, который кардинально меняет процесс реализации всех этапов заключения сделок. Технология автоматизирует все шаги и применима в абсолютно разных бизнес-задачах и процессах организаций всех отраслей. Сочетание данного решения с цифровым рублем открывает новые возможности для бизнеса: теперь перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое. Больше не имеет значения, в каком банке открыт счет и есть ли средства именно на нем в момент наступления страхового случая, главное — наличие счета цифрового рубля и средств на нем», — прокомментировал Виталий Сергейчук, член правления банка ВТБ.