Стали известны подробности уголовного дела против советника главы Ростовской области

Posted 21 февраля, 10:26
Published 21 февраля, 10:26
Modified 21 февраля, 10:50
Updated 21 февраля, 10:50
Напомним, силовики задержали Виктора Гончарова сегодня, 21 февраля. Как сообщает источник, чиновнику вменяют хищение 155 миллионов рублей. По этому делу был ранее задержан Константин Рачаловский.
«Уголовное дело возбуждено следственным управлением по ч. 3 ст. 286 УК РФ», — цитирует «Дон 24» собеседника.
Ранее у Гончарова дома прошли обыски.
Чиновник занял должность советника губернатора Ростовской области в начале осени 2023 года. Он также является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.
Уточним, что официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.
Как ранее писала RostovGazeta, Константина Рачаловского задержали 17 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства. По версии силовиков, Рачаловский выделил субсидии предприятиям, о затруднительном финансовом состоянии которых знал. Однако деньги не помогли — организации позже признали банкротами.