Стали известны подробности уголовного дела против советника главы Ростовской области

Как ранее писала RostovGazeta, Константина Рачаловского задержали 17 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства. По версии силовиков, Рачаловский выделил субсидии предприятиям, о затруднительном финансовом состоянии которых знал. Однако деньги не помогли — организации позже признали банкротами.