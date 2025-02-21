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Posted 21 февраля, 05:26

Published 21 февраля, 05:26

Modified 21 февраля, 05:26

Updated 21 февраля, 05:26

Рисунок на 23 Февраля

Стало известно, сколько потратят жительницы Ростовской области на 23 февраля

21 февраля 2025, 05:26
Фото: Donland.ru. Рисунок на 23 Февраля

Жители Ростова-на-Дону увеличили траты на подарки к 23 февраля почти на 10%

Аналитики выяснили, что в 2025 году ростовчане готовы потратить на подарок к 23 февраля почти четыре тысячи рублей.

Согласно данным SuperJob, чаще всего подарки на 23 февраля покупают женщины — 70% опрошенных. При этом 62% мужчин заявляют, что не планируют покупать презенты в этот праздничный день. Обычно на 23 февраля подарки вручают мужьям (32% случаев), сыновьям (14%), отцам (14%) и братьям (8%).

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В 2025 году средняя сумма подарка на 23 февраля в Ростове-на-Дону составила 3,9 тысячи рублей. Еще в 2024 году ростовчане пытались уложится в среднем в 3,6 тысячи рублей. Прирост составил 8,3%.

Ранее стали известны самые подорожавшие продукты в Ростовской области. Подробнее о ценниках в местных магазинах в материале RostovGazeta.

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