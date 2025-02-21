Стало известно, сколько потратят жительницы Ростовской области на 23 февраля

Posted 21 февраля, 05:26
Published 21 февраля, 05:26
Modified 21 февраля, 05:26
Updated 21 февраля, 05:26
Согласно данным SuperJob, чаще всего подарки на 23 февраля покупают женщины — 70% опрошенных. При этом 62% мужчин заявляют, что не планируют покупать презенты в этот праздничный день. Обычно на 23 февраля подарки вручают мужьям (32% случаев), сыновьям (14%), отцам (14%) и братьям (8%).
В 2025 году средняя сумма подарка на 23 февраля в Ростове-на-Дону составила 3,9 тысячи рублей. Еще в 2024 году ростовчане пытались уложится в среднем в 3,6 тысячи рублей. Прирост составил 8,3%.
Ранее стали известны самые подорожавшие продукты в Ростовской области. Подробнее о ценниках в местных магазинах в материале RostovGazeta.