Стало известно, сколько потратят жительницы Ростовской области на 23 февраля

Согласно данным SuperJob, чаще всего подарки на 23 февраля покупают женщины — 70% опрошенных. При этом 62% мужчин заявляют, что не планируют покупать презенты в этот праздничный день. Обычно на 23 февраля подарки вручают мужьям (32% случаев), сыновьям (14%), отцам (14%) и братьям (8%).