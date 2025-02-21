Стало известно, в чем подозревают советника главы Ростовской области Гончарова

Posted 21 февраля, 10:06
Published 21 февраля, 10:06
Modified 21 февраля, 10:08
Updated 21 февраля, 10:08
Напомним, ранее домой к Гончарову с обысками ворвались силовики. Через несколько дней, 21 февраля, появились сведения о задержании советника губернатора.
По данным источника, Гончарова задержали по делу о превышении должностных полномочий. По такой же статье ранее возбудили дело на Константина Рачаловского — министра сельского хозяйства региона.
«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ», — пишет источник.
Виктор Гончаров занял должность советника губернатора Ростовской области в начале осени 2023 года. Он также является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.
Уточним, что официальной информации от правоохранителей по этому поводу пока не поступало.