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Posted 21 февраля, 10:06

Published 21 февраля, 10:06

Modified 21 февраля, 10:08

Updated 21 февраля, 10:08

Виктор Гончаров

Стало известно, в чем подозревают советника главы Ростовской области Гончарова

21 февраля 2025, 10:06
Фото: old-depkazak.donland.ru. Виктор Гончаров

Советнику губернатора Ростовской области Виктору вменяют превышение полномочий

Силовики задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по делу о превышении служебных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее домой к Гончарову с обысками ворвались силовики. Через несколько дней, 21 февраля, появились сведения о задержании советника губернатора.

По данным источника, Гончарова задержали по делу о превышении должностных полномочий. По такой же статье ранее возбудили дело на Константина Рачаловского — министра сельского хозяйства региона.

«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ», — пишет источник.

Виктор Гончаров занял должность советника губернатора Ростовской области в начале осени 2023 года. Он также является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.

Уточним, что официальной информации от правоохранителей по этому поводу пока не поступало.

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