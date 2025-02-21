Стало известно, в чем подозревают советника главы Ростовской области Гончарова

Советнику губернатора Ростовской области Виктору вменяют превышение полномочий

Силовики задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по делу о превышении служебных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.