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Posted 21 февраля, 10:01

Published 21 февраля, 10:01

Modified 21 февраля, 10:03

Updated 21 февраля, 10:03

Виктор Гончаров, в центре

У советника губернатора Ростовской области Гончарова прошли обыски

21 февраля 2025, 10:01
Фото: donland.ru. Виктор Гончаров, в центре
Силовики задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом рассказал ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Напомним, Гончарова назначили советником губернатора Ростовской области осенью 2023 года. Он также занимает должность председателя Совета директоров Региональной корпорации развития.

17 февраля домой к Гончарову с обысками нагрянули силовики. А сегодня, 21 февраля, в СМИ появилась информация об его задержании.

По данным ТАСС, Гончарова задержали по делу о превышении должностных полномочий.

«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ», — сообщает источник.

Уточняем, официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. В правительстве Ростовской области на запрос журналистов также пока не ответили.

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