У советника губернатора Ростовской области Гончарова прошли обыски

Posted 21 февраля, 10:01
Published 21 февраля, 10:01
Modified 21 февраля, 10:03
Updated 21 февраля, 10:03
Напомним, Гончарова назначили советником губернатора Ростовской области осенью 2023 года. Он также занимает должность председателя Совета директоров Региональной корпорации развития.
17 февраля домой к Гончарову с обысками нагрянули силовики. А сегодня, 21 февраля, в СМИ появилась информация об его задержании.
По данным ТАСС, Гончарова задержали по делу о превышении должностных полномочий.
«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ», — сообщает источник.
Уточняем, официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. В правительстве Ростовской области на запрос журналистов также пока не ответили.