Увезли на скорой: сосулька упала на женщину в Ростове-на-Дону

Posted 21 февраля, 12:30
Published 21 февраля, 12:30
Modified 21 февраля, 12:32
Updated 21 февраля, 12:32
Несчастный случай произошел в пятницу, 21 февраля, в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Женщина шла мимо магазина и в этот момент на нее свалилась сосулька. Прохожие вызвали скорую и горожанку увезли в БСМП для медицинского осмотра. Оказав всю необходимую помощь, врачи отпустили пострадавшую домой.
Жители Ростова-на-Дону подметили, что женщине очень сильно повезло: «Ладно хоть не насмерть. Еще легко отделалась».
«О, а с чьего здания сосулька упала?» — поинтересовался пользователь.
Добавим, что Скрябин поставил задачу установить в городе ограничения опасных зон и заняться уборкой сосулек с крыш.
Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП в центре Ростова.