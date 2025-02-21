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Posted 21 февраля, 12:30

Published 21 февраля, 12:30

Modified 21 февраля, 12:32

Updated 21 февраля, 12:32

Сосульки

Увезли на скорой: сосулька упала на женщину в Ростове-на-Дону

21 февраля 2025, 12:30
Фото: Pxhere. Сосульки

Жительница Ростова-на-Дону попала в больницу после падения сосульки с крыши

В Ростове-на-Дону с крыши торгового объекта сорвалась большая сосулька и упала прямо на пешехода. Женщина с травмами была доставлена в больницу, сообщает и.о главы городской администрации Александр Скрябин.

Несчастный случай произошел в пятницу, 21 февраля, в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Женщина шла мимо магазина и в этот момент на нее свалилась сосулька. Прохожие вызвали скорую и горожанку увезли в БСМП для медицинского осмотра. Оказав всю необходимую помощь, врачи отпустили пострадавшую домой.

Жители Ростова-на-Дону подметили, что женщине очень сильно повезло: «Ладно хоть не насмерть. Еще легко отделалась».

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«О, а с чьего здания сосулька упала?» — поинтересовался пользователь.

Добавим, что Скрябин поставил задачу установить в городе ограничения опасных зон и заняться уборкой сосулек с крыш.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП в центре Ростова.

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