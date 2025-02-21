Увезли на скорой: сосулька упала на женщину в Ростове-на-Дону

Несчастный случай произошел в пятницу, 21 февраля, в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Женщина шла мимо магазина и в этот момент на нее свалилась сосулька. Прохожие вызвали скорую и горожанку увезли в БСМП для медицинского осмотра. Оказав всю необходимую помощь, врачи отпустили пострадавшую домой.