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Posted 21 февраля, 08:54

Published 21 февраля, 08:54

Modified 21 февраля, 08:56

Updated 21 февраля, 08:56

Муравей-вампир

В Ростовской области обнаружили тропического муравья-вампира

21 февраля 2025, 08:54
Фото: ЮНЦ РАН. Муравей-вампир
В Ростовской области впервые за сотню лет ученые обнаружили редкий вид тропических муравьев-вампиров. Об этом рассказал зоолог ЮНЦ РАН Дмитрий Шевченко.

По словам ученого, насекомое обнаружили на особо охраняемой природной территории «Каменная балка». Там впервые за 100 лет зарегистрировали вид муравьёв — «Процераций медовый» (Proceratium melinum).

По словам зоолога, обнаружить насекомое трудно. Вдобавок ко всему, данному виду угрожает вымирание. Дело в том, что участков, на которых можно обнаружить муравья, на территории региона становится все меньше из-за хозяйственной деятельности человека.

«Этому муравью необходим природоохранный статус, дальнейший мониторинг в известных местонахождениях и выявление новых мест обитания»​, — уточнил Дмитрий Шевченко.

Как сообщают некоторые научные источники, данный вид муравья способен на вампиризм. Так, королевы могут пить гемоглифу (жидкость, циркулирующую в сосудах муравьев) у личинок. Это единственный представитель тропического рода Proceratium в России.

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До этого стало известно, что около трети видов рыб вымерли в Азовском море.

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#Милана Белкина#Наука#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ученые#Научные исследования#Происшествия#Зоология
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