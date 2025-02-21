В Ростовской области обнаружили тропического муравья-вампира

Posted 21 февраля, 08:54
Published 21 февраля, 08:54
Modified 21 февраля, 08:56
Updated 21 февраля, 08:56
По словам ученого, насекомое обнаружили на особо охраняемой природной территории «Каменная балка». Там впервые за 100 лет зарегистрировали вид муравьёв — «Процераций медовый» (Proceratium melinum).
По словам зоолога, обнаружить насекомое трудно. Вдобавок ко всему, данному виду угрожает вымирание. Дело в том, что участков, на которых можно обнаружить муравья, на территории региона становится все меньше из-за хозяйственной деятельности человека.
«Этому муравью необходим природоохранный статус, дальнейший мониторинг в известных местонахождениях и выявление новых мест обитания», — уточнил Дмитрий Шевченко.
Как сообщают некоторые научные источники, данный вид муравья способен на вампиризм. Так, королевы могут пить гемоглифу (жидкость, циркулирующую в сосудах муравьев) у личинок. Это единственный представитель тропического рода Proceratium в России.