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Posted 21 февраля, 09:39

Published 21 февраля, 09:39

Modified 21 февраля, 09:44

Updated 21 февраля, 09:44

Виктор Гончаров

В Ростовской области задержали советника губернатора Виктора Гончарова

21 февраля 2025, 09:39
Фото: donland.ru. Виктор Гончаров
В Ростовской области задержали советника и бывшего заместителя губернатора Виктора Гончарова по уголовному делу, сообщает ТАСС со ссылкой, а источник в силовых структурах.

По данным источника, в данный момент Виктор Гончаров задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

«Экс-заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров сейчас в кабинете следователей, где ему предъявят обвинение», — сообщает телеграм-канал «Выстрел в голову».

Напомним, ранее дома у Гончарова прошли обыски. 17 февраля к нему нагрянули силовики.

Гончарова назначили советником губернатора региона в сентябре 2023 года. Он также является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.

Уточняем, в данный момент причины обысков и задержания неизвестны. Также нет официального подтверждения информации источника.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Задержание#Инцидент#Следствие#Обыск#Происшествия
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