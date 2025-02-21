В Ростовской области задержали советника губернатора Виктора Гончарова

Уточняем, в данный момент причины обысков и задержания неизвестны. Также нет официального подтверждения информации источника.

Гончарова назначили советником губернатора региона в сентябре 2023 года. Он также является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.

Напомним, ранее дома у Гончарова прошли обыски. 17 февраля к нему нагрянули силовики .

По данным источника, в данный момент Виктор Гончаров задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

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