В Ростовской области задержали советника губернатора Виктора Гончарова

Posted 21 февраля, 09:39
Published 21 февраля, 09:39
Modified 21 февраля, 09:44
Updated 21 февраля, 09:44
По данным источника, в данный момент Виктор Гончаров задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
«Экс-заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров сейчас в кабинете следователей, где ему предъявят обвинение», — сообщает телеграм-канал «Выстрел в голову».
Напомним, ранее дома у Гончарова прошли обыски. 17 февраля к нему нагрянули силовики.
Гончарова назначили советником губернатора региона в сентябре 2023 года. Он также является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.
Уточняем, в данный момент причины обысков и задержания неизвестны. Также нет официального подтверждения информации источника.