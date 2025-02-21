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Posted 21 февраля, 06:36

Published 21 февраля, 06:36

Modified 21 февраля, 06:38

Updated 21 февраля, 06:38

Автомобили на дороге в Ростове

Водителям стали приходить штрафы с камер за непристегнутые ремни под Ростовом

21 февраля 2025, 06:36
Фото: rostovgazeta.ru. Автомобили на дороге в Ростове
В Ростовской области начали работать новые видеокамеры, фиксирующие нарушения правил применения ремней безопасности. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации Donnews, водители стали получать штрафы в размере 1500 рублей за непристегнутый ремень. Нарушение зафиксировали камеры, расположенные в Мясниковском районе (2-й километр дороги Ростов-Новошахтинск). Автомобилисты уточнили, что это место находится в Ленинакане перед поворотом на Суворовский со стороны Ростова.

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Ранее в центре Ростова включили камеры, фиксирующие нарушения правил парковки. За это водителям присылают штрафы на 2250 рублей. Видеосъемку ведут на Буденновском, Большой Садовой и в районе Центрального рынка.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Мясниковский район#Парковка#Ростов#Нарушения#Штрафы#Центральный рынок#Ремни безопасности
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