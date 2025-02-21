Водителям стали приходить штрафы с камер за непристегнутые ремни под Ростовом

Posted 21 февраля, 06:36
Published 21 февраля, 06:36
Modified 21 февраля, 06:38
Updated 21 февраля, 06:38
По информации Donnews, водители стали получать штрафы в размере 1500 рублей за непристегнутый ремень. Нарушение зафиксировали камеры, расположенные в Мясниковском районе (2-й километр дороги Ростов-Новошахтинск). Автомобилисты уточнили, что это место находится в Ленинакане перед поворотом на Суворовский со стороны Ростова.
Ранее в центре Ростова включили камеры, фиксирующие нарушения правил парковки. За это водителям присылают штрафы на 2250 рублей. Видеосъемку ведут на Буденновском, Большой Садовой и в районе Центрального рынка.