Юрист объяснил жителям Ростова, что делать в случае покупки фейковой косметики

Posted 21 февраля, 13:39
Published 21 февраля, 13:39
Modified 21 февраля, 13:41
Updated 21 февраля, 13:41
RostovGazeta пообщалась с жительницами Ростова, которые пострадали от покупки поддельной косметики. Ростовский юрист Юрий Мартынов объяснил, что делать и куда обращаться, если вы тоже столкнулись с фейками на бьюти-рынке.
Юрист отмечает, что жалобу на некачественную и поддельную косметику нужно подавать в Роспотребнадзор.
«К жалобе нужно приложить доказательства: чек, упаковку товара и зафиксированный ущерб в виде фотографий, видеороликов и медицинских заключений. В тексте укажите подробные сведения о товаре, месте покупки и последствиях применения», — объясняет юрист.
Юрий Мартынов добавляет, что потребитель получит компенсацию, если ему удастся доказать факт реализации косметики, которая не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности косметической продукции» или Закону «О качестве и безопасности продукции». Если подобных жалоб на один и тот же товар соберется множество от разных покупателей, то Роспотребнадзор может потребовать изъять подделки из продажи.
«В 2022 году приняли закон о легализации параллельного импорта, так что некоторая косметика ушедших брендов может быть в продаже и при этом не являться подделкой. Но чтобы себя обезопасить, можно дополнительно попросить в месте продажи предоставить сведения о происхождении товара. Их, в соответствии с тем же законом, обязаны предоставить», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского.