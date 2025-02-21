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Posted 21 февраля, 13:39

Published 21 февраля, 13:39

Modified 21 февраля, 13:41

Updated 21 февраля, 13:41

Косметика

Юрист объяснил жителям Ростова, что делать в случае покупки фейковой косметики

21 февраля 2025, 13:39
Фото: pxhere. Косметика
Сюжет
Эксклюзив
Одной жалобой изъятия косметических подделок из продажи ростовчанам добиться не удастся, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов.

RostovGazeta пообщалась с жительницами Ростова, которые пострадали от покупки поддельной косметики. Ростовский юрист Юрий Мартынов объяснил, что делать и куда обращаться, если вы тоже столкнулись с фейками на бьюти-рынке.

Юрист отмечает, что жалобу на некачественную и поддельную косметику нужно подавать в Роспотребнадзор.

«К жалобе нужно приложить доказательства: чек, упаковку товара и зафиксированный ущерб в виде фотографий, видеороликов и медицинских заключений. В тексте укажите подробные сведения о товаре, месте покупки и последствиях применения», — объясняет юрист.

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Юрий Мартынов добавляет, что потребитель получит компенсацию, если ему удастся доказать факт реализации косметики, которая не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности косметической продукции» или Закону «О качестве и безопасности продукции». Если подобных жалоб на один и тот же товар соберется множество от разных покупателей, то Роспотребнадзор может потребовать изъять подделки из продажи.

«В 2022 году приняли закон о легализации параллельного импорта, так что некоторая косметика ушедших брендов может быть в продаже и при этом не являться подделкой. Но чтобы себя обезопасить, можно дополнительно попросить в месте продажи предоставить сведения о происхождении товара. Их, в соответствии с тем же законом, обязаны предоставить», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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