Юрист объяснил жителям Ростова, что делать в случае покупки фейковой косметики

«В 2022 году приняли закон о легализации параллельного импорта, так что некоторая косметика ушедших брендов может быть в продаже и при этом не являться подделкой. Но чтобы себя обезопасить, можно дополнительно попросить в месте продажи предоставить сведения о происхождении товара. Их, в соответствии с тем же законом, обязаны предоставить», — говорит эксперт.