Заезжие «гастролеры» увели телок у жителя Ростовской области и поплатились за это

Posted 21 февраля, 17:51
Published 21 февраля, 17:51
Modified 21 февраля, 17:53
Updated 21 февраля, 17:53
К правоохранителям обратился житель хутора Титов Семикаракорского района. Он рассказал, что у него забрали пять коров разной масти на полмиллиона рублей. По словам мужчины, он пришел забирать животных с выпаса, но их на месте не оказалось. Розыски привели оперативников к трем жителям Волгодонского района в возрасте от 30 до 37 лет.
Выяснилось, что злоумышленники проезжали мимо на машине и увидели коров, оставленных без присмотра. Затем они вывели животных на окраину хутора, погрузили их в автомобиль, а затем — продали.
Фигуранты возместили ущерб мужчине, купив ему пять коров идентичных мастей. На злоумышленников возбудили дело по призракам кражи.