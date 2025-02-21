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Posted 21 февраля, 17:51

Published 21 февраля, 17:51

Modified 21 февраля, 17:53

Updated 21 февраля, 17:53

Молодая корова

Заезжие «гастролеры» увели телок у жителя Ростовской области и поплатились за это

21 февраля 2025, 17:51
Фото: Pxhere. Молодая корова

Полицейские в Ростовской области нашли похитителей коров

В Ростовской области правоохранители задержали трех жителей Волгодонского района, которые украли пять коров у фермера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

К правоохранителям обратился житель хутора Титов Семикаракорского района. Он рассказал, что у него забрали пять коров разной масти на полмиллиона рублей. По словам мужчины, он пришел забирать животных с выпаса, но их на месте не оказалось. Розыски привели оперативников к трем жителям Волгодонского района в возрасте от 30 до 37 лет.

Выяснилось, что злоумышленники проезжали мимо на машине и увидели коров, оставленных без присмотра. Затем они вывели животных на окраину хутора, погрузили их в автомобиль, а затем — продали.

Фигуранты возместили ущерб мужчине, купив ему пять коров идентичных мастей. На злоумышленников возбудили дело по призракам кражи.

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Ранее в Ростовской области мужчина среди ночи ворвался в храм и украл пожертвования.

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