Заезжие «гастролеры» увели телок у жителя Ростовской области и поплатились за это

К правоохранителям обратился житель хутора Титов Семикаракорского района. Он рассказал, что у него забрали пять коров разной масти на полмиллиона рублей. По словам мужчины, он пришел забирать животных с выпаса, но их на месте не оказалось. Розыски привели оперативников к трем жителям Волгодонского района в возрасте от 30 до 37 лет.