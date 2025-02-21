Зарплаты курьеров в Ростове подскочили до 90 тысяч рублей. И их все еще не хватает

Согласно данным экспертов «Авито.Работа» на январь 2025 года, в Ростове за год количество вакансий для курьеров, работающих на маркетплейсы, увеличилось в 2,9 раз. Это — на 85% больше, чем в 2024 году. Также подскочили зарплаты курьеров. За год они выросли на 13% и составили в среднем 86,9 тысячи рублей.