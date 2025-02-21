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Posted 21 февраля, 05:56

Published 21 февраля, 05:56

Modified 21 февраля, 05:56

Updated 21 февраля, 05:56

Курьер на велосипеде

Зарплаты курьеров в Ростове подскочили до 90 тысяч рублей. И их все еще не хватает

21 февраля 2025, 05:56
Фото: Unsplash. Курьер на велосипеде

Зарплаты курьеров в Ростове подскочили до 90 тысяч рублей

В Ростове самыми востребованными среди работодателей специалистами стали курьеры, работающие на маркетплейсы. Об этом рассказали аналитики.

Согласно данным экспертов «Авито.Работа» на январь 2025 года, в Ростове за год количество вакансий для курьеров, работающих на маркетплейсы, увеличилось в 2,9 раз. Это — на 85% больше, чем в 2024 году. Также подскочили зарплаты курьеров. За год они выросли на 13% и составили в среднем 86,9 тысячи рублей.

Также в список самых востребованных в Ростове вошла профессия менеджера по продажам. Так, количество предложений выросло в 2,4 раза. Это — +141% за год. В среднем менеджеры по продажам получают 78 тысяч рублей.

Значительно вырос спрос и на продавцов-консультантов — на 86% за год. Их зарплата в начале 2025 года составила 59,9 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты зафиксировали прирост заработных плат у некоторых востребованных специалистов. Это — кладовщики и разнорабочие (+38% за год), комплектовщики (+33%) и водители-экспедиторы (+32%).

«Ускорение доставки, расширение сети пунктов выдачи заказов и увеличение объемов онлайн-продаж создают повышенный спрос на специалистов, работающих с маркетплейсами», — сообщает директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса объявлений Артем Егоренков.
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#Милана Белкина#Работа#Зарплаты#Вакансии#Ростов#Курьеры#Аналитики
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