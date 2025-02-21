rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 09:48

Published 21 февраля, 09:48

Modified 21 февраля, 09:50

Updated 21 февраля, 09:50

Сапер МЧС

Житель Ростовской области подорвался на мине, собирая металлолом

21 февраля 2025, 09:48
Фото: mchs.gov.ru. Сапер МЧС
Житель Ростовской области лишился части ноги во время сбора металлолома на территории ДНР. Об этом рассказал телеграм-канал «Че по Ростову?».

По данным источника, в больницу в Неклиновском районе с серьезными травмами привезли 37-летнего Рустама Чеботарева из села Троицкое в Ростовской области. У мужчины была ампутирована нижняя треть левой голени.

Как рассказал пострадавший, 12 февраля он поехал на территорию ДНР собирать металлолом, но наступил на мину, которая подорвалась под ним. После взрыва его увезли медики на карете скорой помощи и госпитализировали.

Источник пишет, что в данный момент врачи оказывают мужчине помощь.

Уточняем, что данная информация официально не подтверждена. Сведений от оперативных служб по этому поводу пока не поступало.

В четырех квартирах покорежило двери: житель Волгодонска устроил взрыв и сбежал
Узнать подробнее

Ранее житель Волгодонска устроил взрыв в квартире и сбежал.

Читайте также:
В четырех квартирах покорежило двери: житель Волгодонска устроил взрыв и сбежал«Дым до самой крыши»: взрыв в многоэтажке перепугал жителей Каменска-Шахтинского«Нож торчит из спины!»: в Ростове мужчину забрали на скорой после нападения на улице
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Медицинская помощь#Врач#Инцидент#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика