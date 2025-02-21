Житель Ростовской области подорвался на мине, собирая металлолом

Posted 21 февраля, 09:48
Published 21 февраля, 09:48
Modified 21 февраля, 09:50
Updated 21 февраля, 09:50
По данным источника, в больницу в Неклиновском районе с серьезными травмами привезли 37-летнего Рустама Чеботарева из села Троицкое в Ростовской области. У мужчины была ампутирована нижняя треть левой голени.
Как рассказал пострадавший, 12 февраля он поехал на территорию ДНР собирать металлолом, но наступил на мину, которая подорвалась под ним. После взрыва его увезли медики на карете скорой помощи и госпитализировали.
Источник пишет, что в данный момент врачи оказывают мужчине помощь.
Уточняем, что данная информация официально не подтверждена. Сведений от оперативных служб по этому поводу пока не поступало.