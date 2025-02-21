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Posted 21 февраля, 17:13

Published 21 февраля, 17:13

Modified 21 февраля, 17:15

Updated 21 февраля, 17:15

Подледный лов

Зоолог рассказал, почему нельзя собирать замерзшую в притоках Дона рыбу

21 февраля 2025, 17:13
Фото: Pxhere. Подледный лов
Сюжет
Эксклюзив
Зоолог ДГТУ объяснил RostovGazeta, почему замерзшую под слоем льда рыбу в водоемах Ростовской области категорически не следует добывать.

Напомним, что рыбаки пытались добывать рыбу под слоем льда в водоеме Ростовской области. Сделав лунки, они обнаружили залежи неподвижных речных обитателей. Их это не смутило. Замерзшую рыбу они сложили в контейнер и забрали с собой.

Обсуждение этой темы в сети не привело к единому мнению. Одни ростовчане высказали мнение, что рыба погибла. Другие считают, что она просто находилась на зимовке.

Зоолог уточняет, что разные виды рыб зимуют по-разному. Одни, например, действительно на зимний период скапливаются в зимовальных ямах. В их числе — пеленгасы, бычковые.

«Но рыба под слоем льда может оказаться и погибшей. Например, это могло стать следствием сгонных явлений. Если рыба впала в спячку, а ветра согнали воду до заморозков, то рыба погибла», — отмечает Александр Евсюков.
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Также, по словам зоолога, рыба могла погибнуть из-за попадания в воду отравляющих веществ.

«Собирать замерзшую рыбу однозначно нельзя. Ею же можно отравиться», — говорит зоолог.

Собеседник добавляет, что зимой обыватели и рыбаки не смогут отличить погибшую рыбу от заснувшей.

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