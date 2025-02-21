Зоолог рассказал, почему нельзя собирать замерзшую в притоках Дона рыбу

Posted 21 февраля, 17:13
Published 21 февраля, 17:13
Modified 21 февраля, 17:15
Updated 21 февраля, 17:15
Напомним, что рыбаки пытались добывать рыбу под слоем льда в водоеме Ростовской области. Сделав лунки, они обнаружили залежи неподвижных речных обитателей. Их это не смутило. Замерзшую рыбу они сложили в контейнер и забрали с собой.
Обсуждение этой темы в сети не привело к единому мнению. Одни ростовчане высказали мнение, что рыба погибла. Другие считают, что она просто находилась на зимовке.
Зоолог уточняет, что разные виды рыб зимуют по-разному. Одни, например, действительно на зимний период скапливаются в зимовальных ямах. В их числе — пеленгасы, бычковые.
«Но рыба под слоем льда может оказаться и погибшей. Например, это могло стать следствием сгонных явлений. Если рыба впала в спячку, а ветра согнали воду до заморозков, то рыба погибла», — отмечает Александр Евсюков.
Также, по словам зоолога, рыба могла погибнуть из-за попадания в воду отравляющих веществ.
«Собирать замерзшую рыбу однозначно нельзя. Ею же можно отравиться», — говорит зоолог.
Собеседник добавляет, что зимой обыватели и рыбаки не смогут отличить погибшую рыбу от заснувшей.
Ранее RostovGazeta сообщала, как рыбак в Ростовской области поймал сазана-великана.