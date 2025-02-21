Зоолог рассказал, почему нельзя собирать замерзшую в притоках Дона рыбу

Напомним, что рыбаки пытались добывать рыбу под слоем льда в водоеме Ростовской области. Сделав лунки, они обнаружили залежи неподвижных речных обитателей. Их это не смутило. Замерзшую рыбу они сложили в контейнер и забрали с собой.