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Posted 22 февраля, 06:07

Published 22 февраля, 06:07

Modified 22 февраля, 06:10

Updated 22 февраля, 06:10

Пожар на Доватора в Ростове 22 февраля

Дым по всему городу: крупный пожар вспыхнул в Ростове в районе Доватора на Западном

22 февраля 2025, 06:07
Фото: rostovgazeta.ru. Пожар на Доватора в Ростове 22 февраля

Крупный пожар вспыхнул в Ростове в районе Доватора на Западном

Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который заполонил улицы Западного в Ростове-на-Дону утром 22 февраля, снимки и видео RostovGazeta прислали читатели.

Что именно пока горит, не понятно. По сообщениям очевидцев, источник дыма может находиться в районе 3-го проезда Доваторов и недалеко от кладбища поездов. Густой черный дым накрыл жилой район утром около 08.30 мск.

Позднее пользователи сообщили, что, вероятно, горят склады на Доватора, 148. Именно в том районе слышны сирены пожарных машин. Однако подтверждения этой информации также пока нет, как и о площади пожара и степени его сложности.

Пожар случился в торговом центре в жилом районе Ростова-на-Дону
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Ранее из многоэтажки в Ростове-на-Дону пришлось эвакуировать 70 человек из-за начавшегося пожара Художественной улице. Инцидент произошел во вторник утром, 18 февраля.

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