Дым по всему городу: крупный пожар вспыхнул в Ростове в районе Доватора на Западном

Posted 22 февраля, 06:07
Published 22 февраля, 06:07
Modified 22 февраля, 06:10
Updated 22 февраля, 06:10
Что именно пока горит, не понятно. По сообщениям очевидцев, источник дыма может находиться в районе 3-го проезда Доваторов и недалеко от кладбища поездов. Густой черный дым накрыл жилой район утром около 08.30 мск.
Позднее пользователи сообщили, что, вероятно, горят склады на Доватора, 148. Именно в том районе слышны сирены пожарных машин. Однако подтверждения этой информации также пока нет, как и о площади пожара и степени его сложности.
Ранее из многоэтажки в Ростове-на-Дону пришлось эвакуировать 70 человек из-за начавшегося пожара Художественной улице. Инцидент произошел во вторник утром, 18 февраля.