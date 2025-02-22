Итоги дня: советник губернатора попал в СИЗО, а в Ростове огонь уничтожил склад

Очевидцы вызвали спасателей. Ликвидацией возгорания занимались 45 огнеборцев на 13 автоцистернах. Пожар тушили несколько часов — до 13.35 мск. За это время густые черные клубы дыма разлетелись по всей округе. Однако угрозы распространения огня на соседние здания не было, а из населения никто не пострадал.