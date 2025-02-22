Итоги дня: советник губернатора попал в СИЗО, а в Ростове огонь уничтожил склад

Posted 22 февраля, 18:36
Published 22 февраля, 18:36
Modified 22 февраля, 18:38
Updated 22 февраля, 18:38
По словам председателя комиссии по гражданской авиации Олега Смирнова, аэропорты южной части России, в том числе и Платов в Ростовской области, смогут возобновить работу только после подписания соглашения, гарантирующего прекращение обстрелов.
Во всем остальном хабы полностью готовы к полетам. Воздушные гавани имеют необходимую техническую базу, самолеты, и даже экипаж.
Напомним, что 10 аэропортам России закрыли небо для гражданской авиации еще в феврале 2022 года.
В субботу, 22 февраля, около 08.30 мск на складе, расположенном по адресу улица Доватора, 148 Ростова-на-Дону начался пожар. Известно, что в помещении хранилась макулатура, а вспыхнули поддоны. Затем на горящем складе обрушилась кровля. С каждой минутой огонь разрастался все сильнее, пока не охватил 1,8 тысячи квадратных метров территории.
Очевидцы вызвали спасателей. Ликвидацией возгорания занимались 45 огнеборцев на 13 автоцистернах. Пожар тушили несколько часов — до 13.35 мск. За это время густые черные клубы дыма разлетелись по всей округе. Однако угрозы распространения огня на соседние здания не было, а из населения никто не пострадал.
Также прокуратура проведет проверку соблюдения требований пожарной безопасности. На место происшествия ездил зампрокурора Советского района Аслан Алборов.
22 февраля в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошло заседание по делу советника губернатора Ростовской области, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Так, суд избрал меру пресечения Виктору Гончарову в виде ареста до 20 апреля 2025 года включительно.
Однако по словам адвоката, советник губернатора не признает свою вину.