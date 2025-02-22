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Posted 22 февраля, 18:36

Published 22 февраля, 18:36

Modified 22 февраля, 18:38

Updated 22 февраля, 18:38

Итоги дня: советник губернатора попал в СИЗО, а в Ростове огонь уничтожил склад

Итоги дня: советник губернатора попал в СИЗО, а в Ростове огонь уничтожил склад

22 февраля 2025, 18:36
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: советник губернатора попал в СИЗО, а в Ростове огонь уничтожил склад
В Ространснадзоре назвали сроки открытия аэропорта в Ростове-на-Дону, тем временем в городе произошел крупный пожар на склад с макулатурой, а советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова арестовали на два месяца. Итоги субботы от RostovGazeta.

Открытие аэропорта

По словам председателя комиссии по гражданской авиации Олега Смирнова, аэропорты южной части России, в том числе и Платов в Ростовской области, смогут возобновить работу только после подписания соглашения, гарантирующего прекращение обстрелов.

Во всем остальном хабы полностью готовы к полетам. Воздушные гавани имеют необходимую техническую базу, самолеты, и даже экипаж.

Напомним, что 10 аэропортам России закрыли небо для гражданской авиации еще в феврале 2022 года.

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Пожар на складе с макулатурой

В субботу, 22 февраля, около 08.30 мск на складе, расположенном по адресу улица Доватора, 148 Ростова-на-Дону начался пожар. Известно, что в помещении хранилась макулатура, а вспыхнули поддоны. Затем на горящем складе обрушилась кровля. С каждой минутой огонь разрастался все сильнее, пока не охватил 1,8 тысячи квадратных метров территории.

Очевидцы вызвали спасателей. Ликвидацией возгорания занимались 45 огнеборцев на 13 автоцистернах. Пожар тушили несколько часов — до 13.35 мск. За это время густые черные клубы дыма разлетелись по всей округе. Однако угрозы распространения огня на соседние здания не было, а из населения никто не пострадал.

Также прокуратура проведет проверку соблюдения требований пожарной безопасности. На место происшествия ездил зампрокурора Советского района Аслан Алборов.

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Арест Гончарова

22 февраля в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошло заседание по делу советника губернатора Ростовской области, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Так, суд избрал меру пресечения Виктору Гончарову в виде ареста до 20 апреля 2025 года включительно.

Однако по словам адвоката, советник губернатора не признает свою вину.

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