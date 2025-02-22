Клубы дыма по улицам: появились кадры крупного пожара на складе в Ростове

Напомним, что пожар начался около 08.30 мск на улице Доватора в Ростове-на-Дону. Огонь уничтожает склад, на котором хранится макулатура. Площадь возгорания уже достигла 1800 «квадратов». Огромный столб дыма, исходящий от места происшествия, виден из разных частей микрорайона.