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Posted 22 февраля, 07:12

Published 22 февраля, 07:12

Modified 22 февраля, 07:14

Updated 22 февраля, 07:14

Появились кадры крупного пожара на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону

Клубы дыма по улицам: появились кадры крупного пожара на складе в Ростове

22 февраля 2025, 07:12
Фото: rostovgazeta.ru. Появились кадры крупного пожара на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону

Появились кадры крупного пожара на складе в Ростове

В Ростове-на-Дону разгорелся сильный пожар. Полыхает склад с макулатурой, кадрами с места происшествия поделился корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что пожар начался около 08.30 мск на улице Доватора в Ростове-на-Дону. Огонь уничтожает склад, на котором хранится макулатура. Площадь возгорания уже достигла 1800 «квадратов». Огромный столб дыма, исходящий от места происшествия, виден из разных частей микрорайона.

На кадрах видно, что клубы серого дыма полностью накрыли склад, а сильный ветер разносит их по всей округе. На первый взгляд, пожар не собирается утихать.

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Видео: rostovgazeta.ru. Появились кадры крупного пожара на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону

Добавим, что причины возгорания пока что неизвестны. Пламя ликвидируют 45 спасателей на 13 автоцистернах.

До этого стало известно, что кровля обрушилась на горящем складе на Доватора в Ростове-на-Дону.

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