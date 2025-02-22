Клубы дыма по улицам: появились кадры крупного пожара на складе в Ростове

Posted 22 февраля, 07:12
Published 22 февраля, 07:12
Modified 22 февраля, 07:14
Updated 22 февраля, 07:14
Напомним, что пожар начался около 08.30 мск на улице Доватора в Ростове-на-Дону. Огонь уничтожает склад, на котором хранится макулатура. Площадь возгорания уже достигла 1800 «квадратов». Огромный столб дыма, исходящий от места происшествия, виден из разных частей микрорайона.
На кадрах видно, что клубы серого дыма полностью накрыли склад, а сильный ветер разносит их по всей округе. На первый взгляд, пожар не собирается утихать.
Добавим, что причины возгорания пока что неизвестны. Пламя ликвидируют 45 спасателей на 13 автоцистернах.
До этого стало известно, что кровля обрушилась на горящем складе на Доватора в Ростове-на-Дону.