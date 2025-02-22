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Posted 22 февраля, 06:54

Published 22 февраля, 06:54

Modified 22 февраля, 06:56

Updated 22 февраля, 06:56

Кровля обрушилась на горящем складе на Доватора в Ростове

Кровля обрушилась на горящем складе на Доватора в Ростове

22 февраля 2025, 06:54
Фото: rostovgazeta.ru. Кровля обрушилась на горящем складе на Доватора в Ростове
Площадь пожара на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону на Доватора увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

По сообщению МЧС, на складе по адресу Доватора, 148 горят поддоны. В настоящее время там произошло частичное обрушение кровли, а площадь пожара выросла с 1,5 до 1,8 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет, в результате пожара никто не пострадал.

И.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин проинформировал, что на Доватора горит склад с макулатурой. Причина возгорания пока неизвестна. На месте работают 13 единиц техники и почти полсотни спасателей.

Дым по всему городу: крупный пожар вспыхнул в Ростове в районе Доватора на Западном
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Напомним, дым от пожара на Доватора накрыл Западный утром 22 февраля. Густой черный столб дыма было видно даже из отдаленных частей города.

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