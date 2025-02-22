Кровля обрушилась на горящем складе на Доватора в Ростове

По сообщению МЧС, на складе по адресу Доватора, 148 горят поддоны. В настоящее время там произошло частичное обрушение кровли, а площадь пожара выросла с 1,5 до 1,8 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет, в результате пожара никто не пострадал.