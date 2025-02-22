Кровля обрушилась на горящем складе на Доватора в Ростове

Posted 22 февраля, 06:54
Published 22 февраля, 06:54
Modified 22 февраля, 06:56
Updated 22 февраля, 06:56
По сообщению МЧС, на складе по адресу Доватора, 148 горят поддоны. В настоящее время там произошло частичное обрушение кровли, а площадь пожара выросла с 1,5 до 1,8 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет, в результате пожара никто не пострадал.
И.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин проинформировал, что на Доватора горит склад с макулатурой. Причина возгорания пока неизвестна. На месте работают 13 единиц техники и почти полсотни спасателей.
Напомним, дым от пожара на Доватора накрыл Западный утром 22 февраля. Густой черный столб дыма было видно даже из отдаленных частей города.