Легковой автомобиль врезался в светофор и сгорел дотла в Ростове-на-Дону

Posted 22 февраля, 18:38
Published 22 февраля, 18:38
Modified 22 февраля, 18:41
Updated 22 февраля, 18:41
Авария произошла в субботу ночью, 22 февраля, по адресу улица Щаденко, 2/256 в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, перед тем как загореться, автомобиль неизвестной марки врезался в светофор. На кадрах видно, что сначала пламя охватило переднюю часть транспортного средства, а затем и всё авто. Спасатели потушили огонь, однако от машины остался в основном только корпус.
В легковушке находился только один водитель. Ему удалось выбраться, поэтому он не пострадал, максимум отделался шоком.
Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала это дорожно-транспортное происшествие.
Ранее пожилой водитель погиб, влетев в дерево в Ростовской области.