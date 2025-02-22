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Posted 22 февраля, 18:38

Published 22 февраля, 18:38

Modified 22 февраля, 18:41

Updated 22 февраля, 18:41

Легковой автомобиль врезался в светофор и сгорел дотла в Ростове-на-Дону

Легковой автомобиль врезался в светофор и сгорел дотла в Ростове-на-Дону

22 февраля 2025, 18:38
Фото: Изображение Midjourney. Легковой автомобиль врезался в светофор и сгорел дотла в Ростове-на-Дону
Ночью недалеко от парка Авиаторов в Ростове-на-Дону произошло ДТП. Легковой автомобиль протаранил светофор и вспыхнул, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Авария произошла в субботу ночью, 22 февраля, по адресу улица Щаденко, 2/256 в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, перед тем как загореться, автомобиль неизвестной марки врезался в светофор. На кадрах видно, что сначала пламя охватило переднюю часть транспортного средства, а затем и всё авто. Спасатели потушили огонь, однако от машины остался в основном только корпус.

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Видео: Изображение Midjourney. Легковой автомобиль врезался в светофор и сгорел дотла в Ростове-на-Дону

В легковушке находился только один водитель. Ему удалось выбраться, поэтому он не пострадал, максимум отделался шоком.

Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала это дорожно-транспортное происшествие.

Ранее пожилой водитель погиб, влетев в дерево в Ростовской области.

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