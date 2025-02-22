Легковой автомобиль врезался в светофор и сгорел дотла в Ростове-на-Дону

Авария произошла в субботу ночью, 22 февраля, по адресу улица Щаденко, 2/256 в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, перед тем как загореться, автомобиль неизвестной марки врезался в светофор. На кадрах видно, что сначала пламя охватило переднюю часть транспортного средства, а затем и всё авто. Спасатели потушили огонь, однако от машины остался в основном только корпус.