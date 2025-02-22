Метеорологи прогнозируют похолодание до -20 градусов в Ростовской области

Так, в воскресенье, 23 февраля, будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром похолодает до -18…-8 градусов в зависимости от района, а также ожидается метель, умеренный снег и гололед. Днем и вечером температура воздуха составит -8…-3 градуса Цельсия. Порывы северного ветра до 15-17 метров в секунду.