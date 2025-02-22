Метеорологи прогнозируют похолодание до -20 градусов в Ростовской области

Posted 22 февраля, 17:08
Published 22 февраля, 17:08
Modified 22 февраля, 17:10
Updated 22 февраля, 17:10
Так, в воскресенье, 23 февраля, будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром похолодает до -18…-8 градусов в зависимости от района, а также ожидается метель, умеренный снег и гололед. Днем и вечером температура воздуха составит -8…-3 градуса Цельсия. Порывы северного ветра до 15-17 метров в секунду.
В понедельник, 24 февраля, в Ростовской области пройдет небольшой снег. В течение дня температура воздуха будет варьироваться от -16 до -3 градусов. На дорогах может образоваться гололед, а ветер разгонится максимум до 15 метров в секунду.
Во вторник, 25 февраля, ветер поменяет свое направление на западное и сбавит скорость до 7-12 метров в секунду. Днем ожидается до -8…-3, а ночью — до -20…-9 градусов Цельсия. Местами пройдет снег.
Ранее RostovGazeta писала о том, что почти 20 сантиметров снега выпадет в Ростове за одну ночь.