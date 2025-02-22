rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 17:08

Published 22 февраля, 17:08

Modified 22 февраля, 17:10

Updated 22 февраля, 17:10

Метеорологи прогнозируют похолодание до -20 градусов в Ростовской области

Метеорологи прогнозируют похолодание до -20 градусов в Ростовской области

22 февраля 2025, 17:08
Фото: 1MI. Метеорологи прогнозируют похолодание до -20 градусов в Ростовской области
Зима продолжает хозяйничать в Ростовской области. В ближайшие дни регион накроет мороз до -20 градусов, северный ветер до 17 метров в секунду и метель, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Так, в воскресенье, 23 февраля, будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром похолодает до -18…-8 градусов в зависимости от района, а также ожидается метель, умеренный снег и гололед. Днем и вечером температура воздуха составит -8…-3 градуса Цельсия. Порывы северного ветра до 15-17 метров в секунду.

В понедельник, 24 февраля, в Ростовской области пройдет небольшой снег. В течение дня температура воздуха будет варьироваться от -16 до -3 градусов. На дорогах может образоваться гололед, а ветер разгонится максимум до 15 метров в секунду.

Мороз -30 градусов зафиксирован в Ростовской области 20 февраля
Узнать подробнее

Во вторник, 25 февраля, ветер поменяет свое направление на западное и сбавит скорость до 7-12 метров в секунду. Днем ожидается до -8…-3, а ночью — до -20…-9 градусов Цельсия. Местами пройдет снег.

Ранее RostovGazeta писала о том, что почти 20 сантиметров снега выпадет в Ростове за одну ночь.

Читайте также:
Синоптики обещают сильный ветер в Ростов-на-Дону на неделеДо -11 градусов похолодает в Ростове-на-ДонуСтало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусов
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Зима#Гололед#Сильный ветер#Похолодание#Мороз#Минусовые температуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика