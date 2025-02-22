Мощный хлопок прогремел в Ростовской области 22 февраля

Мощный хлопок прогремел в субботу около 17.35 мск в районе между Таганрогом и Чалтырем. Очевидцы рассказали, что сначала на всю округу раздался оглушительный звук, напоминающий взрыв, а затем в небе начал появляться инверсионный след.