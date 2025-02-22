rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 15:14

Published 22 февраля, 15:14

Modified 22 февраля, 15:18

Updated 22 февраля, 15:18

Мощный хлопок прогремел в Ростовской области 22 февраля

Мощный хлопок прогремел в Ростовской области 22 февраля

22 февраля 2025, 15:14
Фото: 1MI. Мощный хлопок прогремел в Ростовской области 22 февраля
Между Таганрогом и Чалтырем раздался сильный грохот. Позже в этом же районе появился инверсионный след, фото очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Мощный хлопок прогремел в субботу около 17.35 мск в районе между Таганрогом и Чалтырем. Очевидцы рассказали, что сначала на всю округу раздался оглушительный звук, напоминающий взрыв, а затем в небе начал появляться инверсионный след.

Местные жители предположили, что это мог быть звук от работы ПВО. Однако предупреждения о беспилотной опасности не было.

Три волны возбуждения магнитосферы Земли ожидается в Ростове-на-Дону в марте
Узнать подробнее

«Я в Таганроге 10 бахов насчитала», — пишет пользователь.

«Держите в курсе, а то мы тут ничего не слышали», — попросил подписчик.

Официальной информации об инциденте не поступало.

Ранее этим же днем над Ростовской областью сбили вражеский дрон. Атака произошла в ночное время.

Читайте также:
До этого были раскаты: инверсионные следы появились в небе над РостовомПоявились кадры из суда над советником губернатора Ростовской области ГончаровымСоветник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров не признает свою вину
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Хлопок#Грохот#Последние новости Ростова на сегодня#Инверсионные следы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика