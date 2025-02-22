Мощный хлопок прогремел в Ростовской области 22 февраля

Posted 22 февраля, 15:14
Published 22 февраля, 15:14
Modified 22 февраля, 15:18
Updated 22 февраля, 15:18
Мощный хлопок прогремел в субботу около 17.35 мск в районе между Таганрогом и Чалтырем. Очевидцы рассказали, что сначала на всю округу раздался оглушительный звук, напоминающий взрыв, а затем в небе начал появляться инверсионный след.
Местные жители предположили, что это мог быть звук от работы ПВО. Однако предупреждения о беспилотной опасности не было.
«Я в Таганроге 10 бахов насчитала», — пишет пользователь.
«Держите в курсе, а то мы тут ничего не слышали», — попросил подписчик.
Официальной информации об инциденте не поступало.
Ранее этим же днем над Ростовской областью сбили вражеский дрон. Атака произошла в ночное время.