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Posted 22 февраля, 07:23

Published 22 февраля, 07:23

Modified 22 февраля, 07:25

Updated 22 февраля, 07:25

Ночью 22 февраля сбили вражеский дрон над Ростовской областью

Ночью 22 февраля сбили вражеский дрон над Ростовской областью

22 февраля 2025, 07:23
Фото: rostovgazeta.ru. Ночью 22 февраля сбили вражеский дрон над Ростовской областью
Над Ростовской областью уничтожили очередной беспилотник. Дрон перехватили в городе Каменске-Шахтинском в ночь на 22 февраля, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По словам главы региона, никто не пострадал в результате атаки. Разрушений на земле тоже не зафиксировано.

— Сирены опять не было. Когда летят на Каменск, то угрозы населению нет, так говорит администрация города, — пишут в комментариях.

При этом в приложении МЧС России, куда обычно приходят сообщения о беспилотной и ракетной опасности, предупреждения об атаке в Каменске-Шахтинском также не было.

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В Минобороны уточнили, что в эту же ночь сбили еще один БПЛА над территорией Воронежской области.

Ранее сообщалось, что с начала года беспилотники атаковали Ростовскую область более 200 раз.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#СВО#БПЛА#Беспилотники#Происшествия#Юрий Слюсарь
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