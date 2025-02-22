Ночью 22 февраля сбили вражеский дрон над Ростовской областью

Posted 22 февраля, 07:23
Published 22 февраля, 07:23
Modified 22 февраля, 07:25
Updated 22 февраля, 07:25
По словам главы региона, никто не пострадал в результате атаки. Разрушений на земле тоже не зафиксировано.
— Сирены опять не было. Когда летят на Каменск, то угрозы населению нет, так говорит администрация города, — пишут в комментариях.
При этом в приложении МЧС России, куда обычно приходят сообщения о беспилотной и ракетной опасности, предупреждения об атаке в Каменске-Шахтинском также не было.
В Минобороны уточнили, что в эту же ночь сбили еще один БПЛА над территорией Воронежской области.
Ранее сообщалось, что с начала года беспилотники атаковали Ростовскую область более 200 раз.