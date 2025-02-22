Новые ограничения движения начнут действовать в Ростове-на-Дону в марте

Кроме того, с 14 марта работы на газопроводе будут идти по улице Текучева на участке от строения №368 до улицы 14-я Линия, а еще по самой улице 14-я Линия в границах пересечения с Текучева. На этих отрезках проезд будет закрыт до 30 июня.