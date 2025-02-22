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Posted 22 февраля, 18:39

Published 22 февраля, 18:39

Modified 22 февраля, 18:42

Updated 22 февраля, 18:42

Новые ограничения движения начнут действовать в Ростове-на-Дону в марте

Новые ограничения движения начнут действовать в Ростове-на-Дону в марте

22 февраля 2025, 18:39
Фото: 1MI. Новые ограничения движения начнут действовать в Ростове-на-Дону в марте
В настоящий момент известно, что в марте начнут действовать ограничения движения транспортных средств по четырем улицам Ростова-на-Дону. Сведения опубликованы на сайте городской администрации.

В марте в Ростове-на-Дону стартуют работы на подземных коммуникациях, а именно на газопроводе. В связи с этим будет введен запрет на движение транспортных средств. Так, ограничение начнет действовать 3 марта по улице Шекспира в районе дома №28. Оно продлится до 24 марта.

Также автомобили не смогут ездить по улице Страны Советов рядом со зданием №5. Запрет будет действовать с 12 марта и продлится до 30 апреля.

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Кроме того, с 14 марта работы на газопроводе будут идти по улице Текучева на участке от строения №368 до улицы 14-я Линия, а еще по самой улице 14-я Линия в границах пересечения с Текучева. На этих отрезках проезд будет закрыт до 30 июня.

Ранее стало известно, что маршрут между Ростовом и Краснодаром изменится из-за ремонта на трассе М-4 «Дон»

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