Новые ограничения движения начнут действовать в Ростове-на-Дону в марте

Posted 22 февраля, 18:39
Published 22 февраля, 18:39
Modified 22 февраля, 18:42
Updated 22 февраля, 18:42
В марте в Ростове-на-Дону стартуют работы на подземных коммуникациях, а именно на газопроводе. В связи с этим будет введен запрет на движение транспортных средств. Так, ограничение начнет действовать 3 марта по улице Шекспира в районе дома №28. Оно продлится до 24 марта.
Также автомобили не смогут ездить по улице Страны Советов рядом со зданием №5. Запрет будет действовать с 12 марта и продлится до 30 апреля.
Кроме того, с 14 марта работы на газопроводе будут идти по улице Текучева на участке от строения №368 до улицы 14-я Линия, а еще по самой улице 14-я Линия в границах пересечения с Текучева. На этих отрезках проезд будет закрыт до 30 июня.
Ранее стало известно, что маршрут между Ростовом и Краснодаром изменится из-за ремонта на трассе М-4 «Дон»