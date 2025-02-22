Появились кадры из суда над советником губернатора Ростовской области Гончаровым

Posted 22 февраля, 12:41
Published 22 февраля, 12:41
Modified 22 февраля, 12:44
Updated 22 февраля, 12:44
В субботу, 22 февраля, в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошло заседание, на котором Виктору Гончарову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 20 апреля 2025 года включительно.
На кадрах видно, что чиновник пытается сдерживать эмоции. Он невозмутимо идет по коридору в наручниках под присмотром трех сотрудников МВД.
Напомним, что Гончарова задержали в пятницу, 21 февраля. В этот же день в его доме прошли обыски.
Ранее адвокат советника губернатора Ростовской области рассказал, что его клиент не признает свою вину в превышении полномочий.