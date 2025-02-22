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Posted 22 февраля, 12:41

Published 22 февраля, 12:41

Modified 22 февраля, 12:44

Updated 22 февраля, 12:44

Появились кадры суда над советником губернатора Ростовской области Гончаровым

Появились кадры из суда над советником губернатора Ростовской области Гончаровым

22 февраля 2025, 12:41
Фото: ТАСС. Появились кадры суда над советником губернатора Ростовской области Гончаровым
Состоялось заседание по делу советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, кадрами из зала судебных заседаний поделился ТАСС.

В субботу, 22 февраля, в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошло заседание, на котором Виктору Гончарову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 20 апреля 2025 года включительно.

На кадрах видно, что чиновник пытается сдерживать эмоции. Он невозмутимо идет по коридору в наручниках под присмотром трех сотрудников МВД.

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Видео: ТАСС. Появились кадры суда над советником губернатора Ростовской области Гончаровым

Напомним, что Гончарова задержали в пятницу, 21 февраля. В этот же день в его доме прошли обыски.

Ранее адвокат советника губернатора Ростовской области рассказал, что его клиент не признает свою вину в превышении полномочий.

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