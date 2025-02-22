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Posted 22 февраля, 07:31

Published 22 февраля, 07:31

Modified 22 февраля, 07:33

Updated 22 февраля, 07:33

Прокуратура устроит проверку из-за сильного пожара на складе в Ростове

Прокуратура устроила проверку из-за крупного пожара на складе в Ростове

22 февраля 2025, 07:31
Фото: rostovgazeta.ru. Прокуратура устроит проверку из-за сильного пожара на складе в Ростове
Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с крупным пожаром на Доватора в Ростове-на-Дону. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что пожар начался в субботу утром, 22 февраля, на складе, расположенном Доватора, 148 в Советском районе Ростова-на-Дону. Огонь охватил склад с макулатурой. За час пламя охватило 1800 квадратных метров помещения. Выехавшие на место происшествия спасатели, уже локализовали пожар.

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Прокуратура проведет проверку соблюдения требований пожарной безопасности. На место происшествия выехал зампрокурора Советского района Аслан Алборов. При выявлении нарушений закона будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее появились кадры крупного пожара на складе в Ростове-на-Дону.

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