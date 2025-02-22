Прокуратура устроила проверку из-за крупного пожара на складе в Ростове

Напомним, что пожар начался в субботу утром, 22 февраля, на складе, расположенном Доватора, 148 в Советском районе Ростова-на-Дону. Огонь охватил склад с макулатурой. За час пламя охватило 1800 квадратных метров помещения. Выехавшие на место происшествия спасатели, уже локализовали пожар.