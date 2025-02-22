Разрушительная стихия огня: фото и видео пожара на складе в Ростове 22 февраля

Через полтора часа пожар был локализован. Однако едкий дым по-прежнему продолжал разносится по округе. Сильный ветер с каждой минутой все сильнее разгонял клубы дыма и гари по микрорайону. Ростовчане рассказали, что полыхающий склад виден из окон домов, расположенных не так близко к нему.