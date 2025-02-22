Разрушительная стихия огня: фото и видео пожара на складе в Ростове 22 февраля

Posted 22 февраля, 12:02
Published 22 февраля, 12:02
Modified 22 февраля, 12:14
Updated 22 февраля, 12:14
Инцидент произошел в субботу, 22 февраля, около 08.30 мск на улице Доватора, 148 в Ростове-на-Дону. По этому адресу расположен склад, на котором хранится макулатура. Примерно за час площадь поражения огня составила 1,5 тысячи квадратных метров.
На место происшествия экстренно выехали 45 сотрудников МЧС России и 13 единиц спецтехники. Позже огонь распространился еще на 300 квадратных метров. Пламя уничтожило поддоны и кровлю склада. Общая площадь пожара достигла 1,8 тысячи квадратных метров.
Через полтора часа пожар был локализован. Однако едкий дым по-прежнему продолжал разносится по округе. Сильный ветер с каждой минутой все сильнее разгонял клубы дыма и гари по микрорайону. Ростовчане рассказали, что полыхающий склад виден из окон домов, расположенных не так близко к нему.
Добавим, что причины пожара до сих пор неизвестны. Тушение огня все еще продолжается. А прокуратура организовала проверку соблюдений правил пожарной безопасности на складе.
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