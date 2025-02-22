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Posted 22 февраля, 12:02

Published 22 февраля, 12:02

Modified 22 февраля, 12:14

Updated 22 февраля, 12:14

Разрушительная стихия огня: фото и видео пожара на складе в Ростове 22 февраля

Разрушительная стихия огня: фото и видео пожара на складе в Ростове 22 февраля

22 февраля 2025, 12:02
Фото: rostovgazeta.ru. Разрушительная стихия огня: фото и видео пожара на складе в Ростове 22 февраля

Крупный пожар произошел на складе с макулатурой в Ростове-на-дону 22 февраля

Утром в Ростове-на-дону произошел крупный пожар на складе, на котором хранится макулатура. Показываем, как это было в фоторепортаже RostovGazeta.

Инцидент произошел в субботу, 22 февраля, около 08.30 мск на улице Доватора, 148 в Ростове-на-Дону. По этому адресу расположен склад, на котором хранится макулатура. Примерно за час площадь поражения огня составила 1,5 тысячи квадратных метров.

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На место происшествия экстренно выехали 45 сотрудников МЧС России и 13 единиц спецтехники. Позже огонь распространился еще на 300 квадратных метров. Пламя уничтожило поддоны и кровлю склада. Общая площадь пожара достигла 1,8 тысячи квадратных метров.

Видео: rostovgazeta.ru. Разрушительная стихия огня: фото и видео пожара на складе в Ростове 22 февраля
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Через полтора часа пожар был локализован. Однако едкий дым по-прежнему продолжал разносится по округе. Сильный ветер с каждой минутой все сильнее разгонял клубы дыма и гари по микрорайону. Ростовчане рассказали, что полыхающий склад виден из окон домов, расположенных не так близко к нему.

Видео: rostovgazeta.ru. Разрушительная стихия огня: фото и видео пожара на складе в Ростове 22 февраля
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Добавим, что причины пожара до сих пор неизвестны. Тушение огня все еще продолжается. А прокуратура организовала проверку соблюдений правил пожарной безопасности на складе.

Ранее «Газель» загорелась посреди дороги на Ленина в Ростове-на-Дону.

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