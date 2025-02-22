Семья из Азова пыталась незаконно похоронить родственника

Posted 22 февраля, 14:33
Published 22 февраля, 14:33
Modified 22 февраля, 14:35
Updated 22 февраля, 14:35
В пятницу, 21 февраля, в Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский» поступило сообщение от представителя городского кладбища. Горожанин рассказал, что семья похоронила родственника без специального разрешения. Жители Азова в обход правил сделали подзахоронение к законному захоранению. При этом признаков криминальных обстоятельств наступления смерти нет.
В связи с этим полицейские начали проверку. По ее результата будет принято решение в соответствии с законом.
До этого RostovGazeta рассказала, что московская компания начнет строительство второй очереди «Ростовского» кладбища. Подробнее о проекте читайте в нашем материале.