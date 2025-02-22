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Posted 22 февраля, 14:33

Published 22 февраля, 14:33

Modified 22 февраля, 14:35

Updated 22 февраля, 14:35

Семья из Азова пыталась незаконно похоронить бабушку

Семья из Азова пыталась незаконно похоронить родственника

22 февраля 2025, 14:33
Фото: 1MI. Семья из Азова пыталась незаконно похоронить бабушку
Жители Азова сделали незаконное подзахоронение на местном кладбище, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В пятницу, 21 февраля, в Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский» поступило сообщение от представителя городского кладбища. Горожанин рассказал, что семья похоронила родственника без специального разрешения. Жители Азова в обход правил сделали подзахоронение к законному захоранению. При этом признаков криминальных обстоятельств наступления смерти нет.

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В связи с этим полицейские начали проверку. По ее результата будет принято решение в соответствии с законом.

До этого RostovGazeta рассказала, что московская компания начнет строительство второй очереди «Ростовского» кладбища. Подробнее о проекте читайте в нашем материале.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Азов#Полиция#Похороны#Кладбище#Захоронения#Семья#Проверка#Инцидент
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