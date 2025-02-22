Семья из Азова пыталась незаконно похоронить родственника

В пятницу, 21 февраля, в Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский» поступило сообщение от представителя городского кладбища. Горожанин рассказал, что семья похоронила родственника без специального разрешения. Жители Азова в обход правил сделали подзахоронение к законному захоранению. При этом признаков криминальных обстоятельств наступления смерти нет.