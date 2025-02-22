Советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров не признает свою вину

Также источник агентства сообщил, что именно Гончаров, работая первым заместителем губернатора Ростовской области, якобы распорядился о выделении субсидий компаниям, которые имели финансовые проблемы. В последствии получатели средств стали банкротами, а 155 миллионов рублей, взятых из областного и федерального бюджета, были похищены.