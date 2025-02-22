Советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров не признает свою вину

Posted 22 февраля, 11:55
Published 22 февраля, 11:55
Modified 22 февраля, 11:58
Updated 22 февраля, 11:58
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Виктору Гончарову в виде ареста до 20 апреля 2025 года включительно. По данным адвоката, советник губернатора не признает свою вину.
Также источник агентства сообщил, что именно Гончаров, работая первым заместителем губернатора Ростовской области, якобы распорядился о выделении субсидий компаниям, которые имели финансовые проблемы. В последствии получатели средств стали банкротами, а 155 миллионов рублей, взятых из областного и федерального бюджета, были похищены.
Из-за незаконного выделения субсидий под домашний арест попал глава Минсельхоза Ростовской области Константин Рачаловский.
Добавим, что правоохранительные органы на данном этапе официально не подтверждали версию о причастности Гончарова к хищению 155 миллионов. А правительство Ростовской области так и не прокомментировало его задержание.