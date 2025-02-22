Советника губернатора Ростовской области Гончарова арестовали на 2 месяца

Напомним, что чиновника задержали в пятницу, 21 февраля. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Также силовики провели обыск у Гончарова дома. Однако правительство региона до сих пор не комментировало происходящее.