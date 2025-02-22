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Posted 22 февраля, 11:37

Published 22 февраля, 11:37

Modified 22 февраля, 15:19

Updated 22 февраля, 15:19

Советника губернатора Ростовской области арестовали на 2 месяца

Советника губернатора Ростовской области Гончарова арестовали на 2 месяца

22 февраля 2025, 11:37
Фото: Правительство Ростовской области. Советника губернатора Ростовской области арестовали на 2 месяца
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил арестовать советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по подозрению в превышении полномочий, сообщает РИА «Новости».

В субботу, 22 февраля, в Ростове-на-Дону состоялось заседание по уголовному делу советника губернатора Ростовской области. Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Гончаров пробудет в СИЗО два месяца.

Напомним, что чиновника задержали в пятницу, 21 февраля. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Также силовики провели обыск у Гончарова дома. Однако правительство региона до сих пор не комментировало происходящее.

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По этой же статье был арестован глава министерства сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Его отправили под домашний арест до 17 апреля.

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