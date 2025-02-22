Советника губернатора Ростовской области Гончарова арестовали на 2 месяца

Posted 22 февраля, 11:37
Published 22 февраля, 11:37
Modified 22 февраля, 15:19
Updated 22 февраля, 15:19
В субботу, 22 февраля, в Ростове-на-Дону состоялось заседание по уголовному делу советника губернатора Ростовской области. Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Гончаров пробудет в СИЗО два месяца.
Напомним, что чиновника задержали в пятницу, 21 февраля. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Также силовики провели обыск у Гончарова дома. Однако правительство региона до сих пор не комментировало происходящее.
По этой же статье был арестован глава министерства сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Его отправили под домашний арест до 17 апреля.