Стало известно, что горит на Западном в Ростове

По данным ведомства, ЧП случилось на складе с макулатурой около 08.30 мск. Очевидно, пламя в считанные минуты разгорелось. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили 45 человек на 13 автоцистернах. Спасатели заливают горящие конструкции вместе с бумагой.