Стало известно, что горит на Западном в Ростове

Posted 22 февраля, 06:34
Published 22 февраля, 06:34
Modified 22 февраля, 06:36
Updated 22 февраля, 06:36
По данным ведомства, ЧП случилось на складе с макулатурой около 08.30 мск. Очевидно, пламя в считанные минуты разгорелось. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили 45 человек на 13 автоцистернах. Спасатели заливают горящие конструкции вместе с бумагой.
Сильный ветер разносит черные клубы дыма по всей округе. Ростовчане, проживающие рядом с местом происшествия, уже час чувствуют запах гари.
Ранее RostovGazeta показывала кадры пожара. Дым от него видно за несколько километров.