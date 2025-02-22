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Posted 22 февраля, 06:34

Published 22 февраля, 06:34

Modified 22 февраля, 06:36

Updated 22 февраля, 06:36

Склад с макулатурой в Ростове полыхает на площади 1500 квадратных метров

Стало известно, что горит на Западном в Ростове

22 февраля 2025, 06:34
Фото: rostovgazeta.ru. Склад с макулатурой в Ростове полыхает на площади 1500 квадратных метров

Склад с макулатурой в Ростове полыхает на площади 1500 квадратных метров

В Ростове площадь крупного пожара на складе улице Доватора достигла 1500 квадратных метров. Об этом утром 22 февраля сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, ЧП случилось на складе с макулатурой около 08.30 мск. Очевидно, пламя в считанные минуты разгорелось. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили 45 человек на 13 автоцистернах. Спасатели заливают горящие конструкции вместе с бумагой.

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Сильный ветер разносит черные клубы дыма по всей округе. Ростовчане, проживающие рядом с местом происшествия, уже час чувствуют запах гари.

Ранее RostovGazeta показывала кадры пожара. Дым от него видно за несколько километров.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Ростов#Сильный ветер#Макулатура#Доватора#Происшествия
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